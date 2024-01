Tubarões Desafiam Expectativas: Incrível Regeneração das Barbatanas Dorsais Encontrada em Tubarões Seda

Cientistas fizeram uma descoberta inovadora no estudo dos tubarões seda ao largo da costa de Jupiter, na Flórida. Enquanto tentavam mapear as rotas migratórias dessas criaturas elusivas, os pesquisadores se depararam com um fenômeno surpreendente – a regeneração das barbatanas dorsais em um tubarão marcado.

Os tubarões seda, conhecidos por sua pele lisa e por crescerem até 3 metros de comprimento, sempre representaram um mistério durante sua ausência do sul da Flórida durante o resto do ano. Na tentativa de descobrir seus movimentos, GPS trackers foram fixados nas barbatanas dorsais de 10 tubarões seda em 2022. As tags, projetadas para se soltarem sem causar danos, transmitiram coordenadas por meio de satélites, possibilitando que os cientistas monitorassem suas jornadas oceânicas.

No entanto, um tubarão marcado em particular chamou a atenção da equipe. O fotógrafo subaquático Josh Schellenberg capturou imagens de uma ferida impressionante na barbatana dorsal do tubarão. Surpreendentemente, a ferida correspondia ao formato da tag de satélite desaparecida, sugerindo que alguém a havia removido deliberadamente. Felizmente, o tubarão ainda estava com sua tag de identificação de plástico, confirmando sua identidade como um dos participantes do estudo. Batizado de #409834, esse indivíduo despertou emoções mistas na equipe – alívio por ter sobrevivido, mas tristeza pela perda dos dados científicos.

Contra todas as probabilidades, um ano depois, fotos do mesmo tubarão foram recebidas, revelando uma barbatana dorsal curada. Surpreendentemente, não apenas a ferida estava completamente curada, mas a barbatana dorsal havia regenerado e aumentado em impressionantes 10,7% em relação ao tamanho após a lesão em 2022. Em apenas 332 dias, o tubarão regenerou tecido suficiente para restaurar quase 90% do tamanho original da barbatana dorsal.

As implicações dessa descoberta vão além dos tubarões seda. Embora a regeneração de membros seja bem documentada em outras espécies marinhas, a regeneração das barbatanas dorsais em tubarões ainda é um evento raro. Apenas um outro caso foi documentado – um tubarão-baleia no Oceano Índico em 2006. Os cientistas estão intrigados com as capacidades de cicatrização dos tubarões, que ainda não são totalmente compreendidas.

A candidata a PhD Chelsea Black e sua equipe agora estão defendendo a colaboração com mergulhadores e fotógrafos para monitorar ativamente o processo de cicatrização em estudos de marcação. Essa descoberta também destaca a importância de educar o público sobre a relevância dos estudos de marcação por satélite para evitar interferências inadvertidas. Ao promover uma compreensão maior, os pesquisadores esperam desvendar mais segredos sobre as incríveis habilidades regenerativas dessas majestosas criaturas.

Definições:

– Tubarões seda: Uma espécie de tubarão conhecida por sua pele lisa e por crescerem até 3 metros de comprimento.

– GPS trackers: Dispositivos que usam satélites para determinar a localização precisa de um objeto ou pessoa.

– Barbatana dorsal: A barbatana localizada nas costas de um tubarão ou outros animais marinhos.

– Regeneração: O processo de regenerar ou restaurar partes ou tecidos do corpo perdidos ou danificados.

– Marcação por satélite: A fixação de dispositivos de rastreamento em um animal que usa satélites para transmitir dados de localização.

