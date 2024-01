Startup Japonesa Usa Raios Laser para Combater Lixo Espacial

A questão do lixo espacial tornou-se uma preocupação crescente à medida que cada vez mais objetos são descartados na órbita da Terra. No entanto, uma startup japonesa chamada EX-Fusion está buscando enfrentar esse problema de frente, utilizando raios laser para eliminar detritos orbitais.

A solução inovadora da EX-Fusion envolve a instalação de um laser de fusão de alta potência nas instalações da EOS Space Systems, na Austrália, em Canberra. O projeto será realizado em duas fases. Primeiro, a empresa buscará por detritos menores que 10 cm e, em seguida, disparará um laser terrestre para desacelerar e eliminar os objetos, permitindo que eles se desintegrem com segurança na atmosfera da Terra.

A chave para a abordagem da EX-Fusion está no uso de lasers de estado sólido bombeados por diodo (DPSS), que aplicam energia pulsada aos detritos interplanetários. Embora essa tecnologia tenha sido originalmente desenvolvida para fusão nuclear, a empresa a adaptou para direcionar e remover o lixo espacial.

No entanto, ainda existem desafios a serem superados. Rastrear e direcionar com precisão os raios laser a partir da superfície da Terra é uma tarefa complexa, e a própria atmosfera pode desviar e enfraquecer os feixes, reduzindo sua eficácia. Encontrar o equilíbrio certo de potência também é crucial, já que pouca potência resultará no laser não atingindo seu alvo, enquanto uma potência excessiva pode danificar outros satélites e ativos espaciais.

Os esforços da EX-Fusion não são a única solução em busca de lidar com o problema do lixo espacial. Outra empresa japonesa, a Astroscale Japan, está desenvolvendo um método diferente que envolve o uso de satélites equipados com braços mecânicos para mover os detritos em direção à atmosfera da Terra, onde podem se desintegrar de forma segura.

À medida que o número de satélites e missões espaciais continua a aumentar, a necessidade de abordar o problema do lixo espacial se torna mais urgente. Empresas como a EX-Fusion e a Astroscale Japan estão na vanguarda do desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis para manter nosso ambiente orbital limpo e garantir o futuro da exploração espacial.

A questão do lixo espacial

Lixo espacial refere-se à acumulação de objetos feitos pelo homem que não estão mais em uso no espaço, incluindo detritos de satélites, estágios de foguetes e outros equipamentos.

A solução da EX-Fusion

A EX-Fusion, uma startup japonesa, planeja eliminar detritos orbitais usando lasers de fusão de alta potência. Os lasers serão instalados nas instalações da EOS Space Systems, na Austrália, em Canberra. O projeto envolverá a busca por detritos menores que 10 cm e o disparo de um laser terrestre para desacelerar e eliminar os objetos, fazendo com que se desintegrem com segurança na atmosfera da Terra.

Lasers de estado sólido bombeados por diodo (DPSS)

A EX-Fusion utiliza lasers de estado sólido bombeados por diodo (DPSS), que aplicam energia pulsada aos detritos interplanetários. Originalmente desenvolvida para fusão nuclear, a tecnologia foi adaptada pela empresa para direcionar e remover lixo espacial.

Desafios e considerações

Rastrear e direcionar com precisão os raios laser a partir da superfície da Terra é uma tarefa complexa. A atmosfera pode desviar e enfraquecer os feixes, reduzindo sua eficácia. Encontrar o equilíbrio certo de potência é crucial para evitar um alcance insuficiente ou danos potenciais a outros satélites e ativos espaciais.

Solução alternativa

A Astroscale Japan, outra empresa japonesa, está buscando uma abordagem diferente para solucionar o problema do lixo espacial. Eles planejam usar satélites equipados com braços mecânicos para mover os detritos em direção à atmosfera da Terra, onde podem se desintegrar com segurança.

A importância de abordar o lixo espacial

Com o aumento do número de satélites e missões espaciais, a questão do lixo espacial se torna mais urgente. Empresas como EX-Fusion e Astroscale Japan estão impulsionando o desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis para manter um ambiente orbital limpo e garantir o futuro da exploração espacial.

Links relacionados:

– Site Oficial da EX-Fusion

– Site Oficial da Astroscale