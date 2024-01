SpaceX enfrenta críticas pelo impacto ambiental dos lançamentos do Starship

Resumo: Os lançamentos do Starship da SpaceX no sul do Texas têm recebido críticas de ambientalistas que argumentam que a empresa está colocando em perigo a vida selvagem e causando danos ao ambiente local. As explosões durante os testes dos foguetes têm espalhado destroços sobre cidades vizinhas, causando danos à propriedade e colocando em risco a segurança dos moradores. Além disso, os lançamentos têm causado incêndios, destruindo centenas de acres de habitats sensíveis. Grupos ambientais locais levantaram preocupações sobre o impacto em espécies raras e ameaçadas, como o gato-maracajá, o falcão-de-coleira e a tartaruga-de-pente, além da interrupção das migrações de aves. A SpaceX também tem enfrentado críticas por seus planos de descarte de água contaminada, com preocupações sobre a degradação potencial de áreas úmidas. Apesar das críticas, o fundador da SpaceX, Elon Musk, permanece otimista sobre o progresso dos testes do Starship.

Perguntas frequentes:

P: Como os lançamentos do Starship da SpaceX têm afetado o ambiente local?

R: As explosões dos foguetes têm espalhado destroços por áreas próximas, causando danos à propriedade e iniciando incêndios que têm destruído grandes porções de habitats sensíveis.

P: Quais espécies estão em risco devido aos lançamentos?

R: Espécies raras e ameaçadas, como o gato-maracajá, o falcão-de-coleira, a tartaruga-de-pente e várias espécies de aves, estão em risco devido ao impacto ambiental dos lançamentos do Starship.

P: Qual é a preocupação em relação ao descarte de água contaminada?

R: Os planos da SpaceX de descartar água contaminada têm gerado preocupações quanto à degradação potencial das áreas úmidas no sul do Texas.

P: Qual é a resposta de Elon Musk às críticas?

R: Elon Musk tem demonstrado entusiasmo em relação ao progresso dos testes do Starship e indicou que as lições aprendidas com os lançamentos anteriores serão aplicadas nos futuros testes.

Fonte: The New York Times, My San Antonio