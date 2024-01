Pulsares: Os Aceleradores de Partículas Cósmicas da Natureza

Pulsares, estrelas de nêutrons que giram rapidamente formadas a partir dos restos de supernovas, têm sido estudados há muito tempo por suas propriedades únicas. Frequentemente chamados de faróis cósmicos, os pulsares emitem rajadas regulares de luz à medida que seus feixes varrem nossa linha de visão. Esses objetos celestes possuem campos magnéticos extremamente fortes que aceleram partículas a velocidades e energias incrivelmente altas, assim como aceleradores de partículas em laboratórios. No entanto, a origem da luz emitida pelos pulsares, principalmente na parte de alta energia do espectro eletromagnético, permanece um mistério.

Recentes observações do telescópio High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.) lançaram nova luz sobre as emissões de alta energia dos pulsares. A colaboração H.E.S.S., em seu estudo do pulsar Vela, descobriu um componente de emissão de raios gama previamente não observado, alcançando energias superiores a 20 TeV. Isso é quase o dobro da energia alcançada por partículas no acelerador de partículas Large Hadron Collider (LHC).

Os pesquisadores construíram um faseograma do pulsar Vela, que representa o pulso médio emitido pelo pulsar. Surpreendentemente, eles descobriram que o pulso persistia mesmo em energias próximas ao limite de sensibilidade do telescópio H.E.S.S. Isso sugere que o pulsar Vela exibe um pulso forte de até 20 TeV, enquanto outros pulsares mostram uma rápida diminuição na emissão além de algumas centenas de GeV.

Além dessa descoberta, o estudo também revelou um segundo pico espectral no espectro de emissão do pulsar Vela. Ao contrário de outros pulsares que exibem um único pico de alta energia, o espectro do pulsar Vela mostra dois picos distintos. O alinhamento dos picos de pulso vistos pelos telescópios H.E.S.S. e Fermi-LAT indica que ambos os componentes têm origem na mesma população de partículas aceleradas. Isso fornece informações valiosas sobre as regiões de emissão do pulsar e permite que os pesquisadores descartem certas localizações para a produção de fótons de energia muito alta.

Essas descobertas desafiam os modelos existentes de emissão de pulsares e aprofundam nossa compreensão desses objetos celestes. Pesquisas e observações adicionais ajudarão a desvendar os mistérios que cercam os pulsares e seu papel como aceleradores de partículas cósmicas da natureza.

P: O que são pulsares?

R: Pulsares são estrelas de nêutrons que giram rapidamente formadas a partir dos restos de supernovas. Eles possuem campos magnéticos fortes e emitem explosões regulares de luz à medida que seus feixes varrem nossa linha de visão.

P: Como os pulsares aceleram partículas?

R: Pulsares têm ambientes altamente magnetizados que aceleram partículas a velocidades e energias extremamente altas. Elétrons, prótons e outras partículas se espiralam ao longo das linhas do campo magnético do pulsar, colidindo com fótons e acelerando-os a altas energias.

P: Qual é a importância do novo componente de emissão de raios gama descoberto no pulsar Vela?

R: A descoberta de um novo componente de emissão de raios gama atingindo energias superiores a 20 TeV desafia os modelos existentes de emissão de pulsares. Isso fornece informações valiosas sobre os mecanismos por trás da produção de fótons de energia muito alta e das regiões de emissão dos pulsares.

