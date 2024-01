PLD Space recebe € 40,5 milhões para impulsionar o programa de foguetes Miura

A startup espanhola PLD Space garantiu € 40,5 milhões em financiamento dos fundos PERTE da Espanha. O programa público de apoio à inovação, apoiado principalmente por fundos europeus, tem como objetivo avançar em projetos inovadores. Esse impulso financeiro impulsionará o processo de desenvolvimento do ambicioso programa de foguetes reutilizáveis Miura da PLD Space. Além de contribuir para avanços tecnológicos, essa iniciativa tem importância estratégica, pois marca a primeira empreitada completa de desenvolvimento de foguetes espaciais da Espanha.

Em 7 de outubro de 2023, a PLD Space alcançou um marco significativo ao testar com sucesso o foguete reutilizável Miura-1. Apesar da incapacidade do foguete de ser recuperado após descer no Oceano Atlântico, a missão foi considerada um triunfo devido ao excelente desempenho da maioria dos sistemas. Com base nessa conquista, a PLD Space agora está focada na próxima etapa do projeto – o Miura-5. Esse foguete com 30 metros de comprimento terá a capacidade de lançar satélites de até 500 kg em órbita. A previsão é que o Miura-5 esteja disponível comercialmente em 2026. No entanto, os requisitos do programa estipulam que uma unidade de teste deve estar pronta até 2025.

Antecipando o lançamento do Miura-5, a PLD Space planeja realizar no mínimo 30 lançamentos anuais a partir do centro espacial europeu localizado em Kourou, na Guiana Francesa. Ao mesmo tempo, a startup está expandindo suas operações na Espanha. Isso inclui o aumento da equipe para 300 funcionários, a inauguração de uma nova sede em Elx, no sudeste da Espanha, e o estabelecimento de um programa de testes de motores de foguetes no aeroporto de Teruel, em Aragão.

É importante ressaltar que os fundos recentemente obtidos não são uma doação, pois a PLD Space é obrigada a reembolsar o governo com sua receita durante os primeiros dez anos de operações comerciais. O sucesso em garantir esse apoio financeiro demonstra a confiança do mercado no potencial da PLD Space.

O triunfo da PLD Space em obter apoio público posicionou a empresa à frente da Pangea Aerospace, sediada em Barcelona, outra startup que visa desenvolver seu próprio veículo de lançamento espacial. Enquanto a PLD Space acelera sua missão de conquistar novas fronteiras na indústria espacial, o mundo inteiro aguarda ansiosamente as soluções inovadoras e os avanços a serem apresentados por essa pioneira startup espanhola.

