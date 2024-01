Planeta recém-descoberto HD 63433 d: Um mundo de calor extremo e lava

Um grupo de astrônomos utilizando o Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito (TESS) da NASA fez uma descoberta surpreendente. Na vastidão do espaço encontra-se um pequeno exoplaneta rochoso chamado HD 63433 d, que se assemelha em tamanho à Terra. No entanto, as semelhanças acabam aí, pois esse novo corpo celeste é caracterizado por um clima extremo e um fenômeno bastante incomum.

HD 63433 d orbita uma estrela semelhante ao nosso sol, com tamanho e massa comparáveis. O que o diferencia é a sua proximidade incrivelmente próxima com a estrela, completando uma órbita em apenas 4,2 dias. Consequentemente, a superfície do planeta experimenta temperaturas altíssimas, com o lado voltado para a estrela atingindo níveis escaldantes de até 2294 graus Fahrenheit (1257 graus Celsius). Esse calor extremo provavelmente eliminou qualquer chance de formação de atmosfera, levando a uma possível “hemisfério de lava” no lado diurno voltado para a estrela.

Além disso, o sistema HD 63433 d se destaca pela sua relativa juventude, sendo aproximadamente dez vezes mais novo do que o nosso próprio sistema solar. O exoplaneta em si tem cerca de 400 milhões de anos, enquanto o sistema também abriga outros dois planetas, HD 63433 b e c. Esses planetas são maiores em tamanho e orbitam mais distantes, completando suas órbitas em 7 e 20 dias, respectivamente.

O TESS desempenhou um papel fundamental na descoberta de HD 63433 d utilizando o método de trânsito. Como os exoplanetas são difíceis de detectar diretamente devido à sua pouca luminosidade, o método de trânsito envolve observar o brilho da estrela hospedeira. Os cientistas estudam a frequência e duração das pequenas quedas de brilho causadas pelo planeta passando na frente da estrela. Ao analisar essas quedas, informações vitais sobre o exoplaneta e suas características podem ser obtidas.

Enquanto HD 63433 d cativa os astrônomos com seu clima único e condições extremas, pesquisas adicionais aguardam para revelar mais segredos sobre este exoplaneta intrigante.

FAQ: