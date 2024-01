Peregrine Lunar Lander terá fim em chamas na atmosfera da Terra

O Peregrine lunar lander, que sofreu um vazamento de propelente logo após o lançamento, deverá encontrar seu destino final na atmosfera da Terra. A Astrobotic, empresa responsável pela espaçonave, anunciou que é provável que o Peregrine queime ao reentrar na atmosfera da Terra. Uma coletiva de imprensa está agendada com a NASA para discutir mais detalhes sobre o desfecho da espaçonave.

Apesar de o vazamento de propelente ter sido detectado em 8 de janeiro, o Peregrine conseguiu sobreviver por mais tempo do que o previsto. A Astrobotic tem fornecido atualizações regulares sobre o status da espaçonave. Embora um pouso suave na superfície da lua tenha sido descartado há dias, havia incerteza sobre onde o Peregrine acabaria.

Embora o Peregrine tenha alcançado a distância lunar, não foi possível realizar o encontro com a lua conforme planejado inicialmente. A falta de um ponto de encontro se deve à posição atual da lua em sua órbita. Se tudo tivesse corrido conforme o planejado, o Peregrine teria alcançado a lua aproximadamente 15 dias após o lançamento e começaria a transição da órbita da Terra para a órbita lunar. No entanto, com o suprimento de combustível se esgotando e as incertezas da trajetória causadas pelo vazamento de propelente, a análise mais recente indica que a espaçonave está se direcionando para a Terra.

O desfecho sempre foi uma possibilidade, uma vez que pousar na lua é notoriamente desafiador. A Peregrine Mission One foi a primeira missão comercial contratada no âmbito do programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) da NASA. Chris Culbert, Gerente do Programa CLPS da NASA, reconheceu os riscos inerentes a esse tipo de missão, afirmando: “Reconhecemos que o sucesso não pode ser garantido.”

Em conclusão, a jornada do Peregrine lunar lander está prestes a chegar a um fim abrupto, pois ele queimará na atmosfera da Terra. Apesar do contratempo inicial do vazamento de propelente, a missão proporcionou insights valiosos para futuras empreitadas lunares no âmbito do programa CLPS da NASA.

Resumo:

FAQ:

1. O que aconteceu com o Peregrine lunar lander após o lançamento?

O Peregrine lander teve um vazamento de propelente logo após o lançamento.

2. Onde se espera que o lander queime?

Prevê-se que o lander queime na atmosfera da Terra ao reentrar.

3. O lander alcançou a lua?

Não, devido à posição atual da lua em sua órbita, o lander não conseguiu encontrá-la.

4. O risco desse desfecho era conhecido?

Sim, sempre foi um risco conhecido que a missão Peregrine pudesse terminar dessa forma.

5. De qual programa a missão fazia parte?

A missão Peregrine foi contratada no âmbito do programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) da NASA.

