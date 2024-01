Perda acelerada de gelo na Groenlândia levanta preocupações para a circulação oceânica

A camada de gelo da Groenlândia está perdendo massa de gelo a uma taxa muito maior do que estimado anteriormente, de acordo com um estudo recente realizado por pesquisadores do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. O estudo, publicado na revista Nature, revela que a camada de gelo perdeu cerca de um quinto a mais de massa de gelo nos últimos quarenta anos do que se pensava anteriormente.

Dados de satélite de quase um quarto de milhão de peças foram analisados para avaliar a retração das geleiras ao redor das bordas da camada de gelo de 1985 a 2022. Os resultados mostraram que, das 207 geleiras estudadas, 179 recuaram significativamente, enquanto 27 mantiveram suas posições e uma avançou ligeiramente.

Curiosamente, grande parte da perda de gelo ocorreu abaixo do nível do mar nas fjordes ao redor da Groenlândia. Embora essa perda de gelo adicional tenha um impacto limitado nos níveis do mar, ela representa preocupações significativas para a circulação oceânica. O recuo das geleiras atua como uma rolha retirada de um fjorde, permitindo que o gelo flua para o oceano em uma taxa acelerada. Isso, por sua vez, afeta o movimento do gelo que desce de altas elevações, contribuindo para o aumento do nível do mar.

Nos últimos anos, a taxa de recuo superou em muito a taxa de crescimento, o que resultou em uma significativa diminuição das reservas de gelo. Notavelmente, uma geleira chamada Zachariae Isstrom teve a maior perda de gelo, perdendo impressionantes 160 bilhões de toneladas métricas de massa devido a seu recuo. A geleira Jakobshavn Isbrae, na costa oeste, perdeu 88 bilhões de toneladas métricas, tornando-a a segunda geleira mais afetada.

Embora uma geleira chamada Qajuuttap Sermia tenha ganhado uma pequena quantidade de gelo, isso não foi suficiente para compensar as perdas de outras geleiras. Isso ressalta a tendência geral de perda de gelo na Groenlândia.

Compreender a perda acelerada de gelo e suas implicações para a circulação oceânica é crucial para prever o aumento futuro do nível do mar e avaliar seu impacto potencial nas regiões costeiras ao redor do mundo. Pesquisas adicionais nesse campo, sem dúvida, lança mais luz sobre a dinâmica complexa da camada de gelo da Groenlândia e suas consequências para nosso planeta.

