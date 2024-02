O Primeiro Passo para Limpar o Lixo Espacial: Rocket Lab Lança com Sucesso Satélite de Inspeção de Detritos

A Rocket Lab alcançou um marco significativo na exploração espacial com o lançamento bem-sucedido de sua missão “On Closer Inspection” a partir do espaçoporto de Māhia. A missão tem como objetivo auxiliar na limpeza do lixo espacial, implantando um satélite de inspeção de detritos em órbita para a Astroscale Japan Inc.

O satélite de Remoção Ativa de Detritos, com peso de 150 quilogramas, foi projetado para testar tecnologias e operações para se aproximar e monitorar objetos de detritos em órbita. Essa etapa crucial ajudará a avaliar o potencial de futuros satélites em se encontrar com detritos orbitais e auxiliar em sua desorbitação. Dessa forma, visa garantir a sustentabilidade espacial para as futuras gerações.

O satélite se concentrará principalmente na observação de um estágio superior japonês H-2A, envelhecido e abandonado, deixado em órbita baixa da Terra desde o lançamento do satélite de observação terrestre GOSAT em 2009. Equipado com câmeras e sensores, ele inspecionará de perto o estágio de foguete de 11 metros de comprimento e 4 metros de largura.

A missão completa da Astroscale é esperada para durar entre três e seis meses, durante os quais eles coletarão dados e informações cruciais. Seu objetivo é desenvolver métodos inovadores para reduzir os detritos orbitais, tornando o espaço mais acessível e seguro.

A contribuição da Rocket Lab para esta missão foi fundamental. A empresa teve que projetar cuidadosamente o momento do lançamento e os parâmetros de implantação orbital de precisão para facilitar o encontro entre o satélite ADRAS-J e o estágio de foguete abandonado. Apesar de receber os parâmetros essenciais apenas 20 dias antes do lançamento, a Rocket Lab executou com sucesso a missão com alta precisão e exatidão.

O sucesso desta missão é um testemunho da expertise da Rocket Lab em fornecer análises avançadas de orientação, navegação e controle rápidas e responsivas. Peter Beck, fundador e CEO da Rocket Lab, expressou seu orgulho em possibilitar uma missão tão avançada e apoiar os esforços para reduzir o lixo orbital.

Em suma, o lançamento do satélite de inspeção de detritos marca mais um passo significativo rumo à limpeza do lixo espacial e à criação de um ambiente espacial sustentável. A colaboração entre Rocket Lab e Astroscale destaca a importância da parceria e expertise na conquista de avanços na exploração e preservação espacial.

A Rocket Lab alcança o lançamento bem-sucedido do Satélite de Inspeção de Detritos

A Rocket Lab lançou com sucesso sua missão “On Closer Inspection” a partir do espaçoporto de Māhia, alcançando um marco na exploração espacial. A missão tem como objetivo auxiliar na limpeza do lixo espacial, implantando um satélite de inspeção de detritos em órbita para a Astroscale Japan Inc.

Termos-chave:

– Órbita: O caminho curvo seguido por um satélite ou espaçonave ao redor de um corpo celeste, como a Terra.

– Desorbitação: O processo de trazer uma espaçonave ou satélite de volta à Terra de sua órbita.

– Sustentabilidade espacial: A capacidade de usar recursos e realizar atividades espaciais de forma ambientalmente responsável e sem criar detritos espaciais de longo prazo.

– Encontro em órbita: O ato de duas espaçonaves se encontrarem no espaço.

O satélite de Remoção Ativa de Detritos, com peso de 150 quilogramas, é projetado para testar tecnologias e operações para se aproximar e monitorar objetos de detritos em órbita. Isso é um passo importante na avaliação do potencial de futuros satélites em se encontrar com detritos orbitais e auxiliar em sua desorbitação, garantindo a sustentabilidade espacial para as futuras gerações. O satélite se concentrará na inspeção detalhada de um estágio superior japonês H-2A envelhecido e abandonado, deixado em órbita baixa da Terra desde 2009.

A missão completa da Astroscale é esperada para durar entre três e seis meses, durante os quais eles coletarão dados e informações cruciais. Seu objetivo é desenvolver métodos inovadores para reduzir os detritos orbitais, tornando o espaço mais acessível e seguro.

A Rocket Lab desempenhou um papel fundamental nessa missão, projetando cuidadosamente o momento do lançamento e os parâmetros de implantação orbital de precisão. Apesar de receber os parâmetros essenciais apenas 20 dias antes do lançamento, a Rocket Lab executou com sucesso a missão com alta precisão e exatidão. Esse sucesso destaca a expertise da Rocket Lab em análises avançadas de orientação, navegação e controle.

A colaboração entre a Rocket Lab e a Astroscale mostra a importância da parceria e expertise na conquista de avanços na exploração e preservação do espaço. Essa missão representa mais um passo significativo rumo à limpeza do lixo espacial e à criação de um ambiente espacial sustentável.

Para mais informações sobre a Rocket Lab e suas missões, visite o site da Rocket Lab.

Para saber mais sobre a Astroscale e suas iniciativas para redução de detritos orbitais, visite o site da Astroscale.