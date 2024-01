O Japão realiza pouso bem-sucedido da espaçonave SLIM na Lua e mira na tecnologia de precisão

O Japão alcançou um marco significativo em seus esforços de exploração espacial, pois sua espaçonave, o Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), fez um pouso suave na superfície lunar. Com esse feito, o Japão se torna o quinto país na história a alcançar a Lua, seguindo os Estados Unidos, a União Soviética, a China e a Índia.

Embora os oficiais espaciais precisem de mais tempo para analisar se o SLIM alcançou sua prioridade de missão de pouso preciso, eles permanecem otimistas quanto ao sucesso da missão. Hitoshi Kuninaka, chefe do Instituto de Ciência Espacial e Astronáutica, acredita que o programa espacial do Japão alcançou pelo menos um sucesso “mínimo”.

No entanto, a espaçonave encontrou um contratempo, pois seu painel solar deixou de gerar energia, o que pode encurtar sua atividade na Lua. Apesar disso, os pequenos rovers do SLIM foram lançados com sucesso e os dados estão sendo transmitidos de volta à Terra.

O SLIM é uma espaçonave leve, aproximadamente do tamanho de um veículo de passageiros, equipada com a avançada tecnologia de “pouso preciso”. Ao contrário dos pouso na Lua anteriores, o SLIM tinha como alvo atingir um ponto a apenas 100 metros de distância, proporcionando um controle e precisão muito maiores. Um pouso preciso bem-sucedido seria o primeiro do mundo e contribuiria para o desenvolvimento de um sistema sustentável de sondas espaciais de longo prazo.

O projeto representa a culminação de duas décadas de trabalho em tecnologia de precisão pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA). Ao pousar com sucesso na Lua e coletar dados cruciais sobre seu local de pouso, o SLIM abre caminho para avanços adicionais na tecnologia espacial do Japão.

O progresso do Japão na exploração espacial é significativo diante de falhas recentes, incluindo a queda de uma espaçonave de pouso lunar e o lançamento de estreia mal-sucedido de um foguete principal. Com um pouso preciso bem-sucedido na Lua, o Japão busca recuperar a confiança em sua tecnologia espacial e solidificar sua posição na corrida global de tecnologia espacial.

À medida que o Japão continua sua exploração da Lua e busca descobrir pistas sobre sua origem, as conquistas da nação na exploração espacial estão prontas para inspirar as futuras gerações e contribuir para nossa compreensão do universo.

Termos-chave:

– SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, espaçonave do Japão que fez um pouso suave na superfície lunar.

– Pouso Preciso: Tecnologia avançada que permite pousos precisos e controlados na Lua.

