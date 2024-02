O Futuro das Espaçonaves: Uma Solução Sustentável com Satélites de Madeira

Cientistas japoneses desenvolveram uma espaçonave inovadora feita completamente de madeira. A sonda LignoSat, construída usando madeira de magnólia, provou ser notavelmente estável e resistente a rachaduras durante os experimentos realizados na Estação Espacial Internacional (ISS). Pesquisadores da Universidade de Kyoto e da Sumitomo Forestry colaboraram nesse projeto para explorar a viabilidade do uso de materiais biodegradáveis, como madeira, como alternativas ecologicamente corretas ao metal tradicionalmente usado na construção de satélites.

O impacto ambiental adverso causado pela queima de satélites ao reentrarem na atmosfera terrestre tem despertado preocupação entre os especialistas. As pequenas partículas de alumina geradas durante esse processo permanecem na alta atmosfera por anos, afetando o meio ambiente do planeta. Os pesquisadores de Kyoto buscaram solucionar esse problema ao avaliar diversos tipos de madeira quanto à capacidade de resistir às exigências do lançamento no espaço e aos voos prolongados em órbita.

Experimentos de laboratório que simularam condições espaciais revelaram que as amostras de madeira não sofreram mudanças mensuráveis em massa, nem sinais de decomposição ou danos, deixando os pesquisadores perplexos. Após esses testes iniciais, as amostras foram enviadas para a ISS, onde passaram por testes de exposição por quase um ano. Surpreendentemente, a madeira apresentou poucos sinais de danos. A ausência de oxigênio e organismos vivos no espaço impediu que a madeira queimasse ou apodrecesse.

Entre os diversos tipos de madeira testados, a madeira de magnólia se mostrou a mais robusta. Essa descoberta levou à construção do satélite de madeira, o LignoSat, pela Universidade de Kyoto. A espaçonave transportará múltiplos experimentos para avaliar seu desempenho em órbita, focando especialmente na medição de deformação das estruturas em madeira. Segundo Koji Murata, líder do projeto, embora a madeira seja durável e estável em uma direção, ela pode ser suscetível a mudanças dimensionais e rachaduras em outra direção.

A decisão final sobre o veículo de lançamento para o LignoSat ainda não foi tomada, sendo que as opções foram reduzidas para um voo de verão em uma nave de abastecimento Cygnus, da Orbital Sciences, para a ISS, ou uma missão similar da SpaceX Dragon mais tarde no ano. Se tiver sucesso, essa espaçonave inovadora pode abrir caminho para o uso de madeira como material de construção para mais satélites. Com um lançamento anual estimado de mais de 2.000 espaçonaves, o impacto ambiental dos depósitos de alumínio dos satélites tradicionais queimando durante a reentrada pode se tornar uma preocupação significativa. Satélites de madeira como o LignoSat, por outro lado, produziriam apenas uma fina pulverização de cinzas biodegradáveis ao reentrarem na atmosfera, eliminando assim os potenciais riscos ambientais associados aos satélites tradicionais.

Termos Chave/Jargão

– LignoSat: O satélite de madeira construído usando madeira de magnólia.

– ISS: Estação Espacial Internacional.

– Biodegradável: Materiais que podem se decompor naturalmente ou serem quebrados por bactérias ou outros organismos vivos.

– Orbital Sciences Cygnus: Uma nave de abastecimento desenvolvida pela Orbital Sciences Corporation.

– SpaceX Dragon: Uma espaçonave desenvolvida pela SpaceX.

