IntelliGenes, um software de ponta desenvolvido na Rutgers Health, incorpora o potencial revolucionário da inteligência artificial (IA) e da aprendizagem de máquina no campo da medicina. Ao utilizar essas tecnologias avançadas, ele permite a identificação e medição de biomarcadores genômicos específicos para prever doenças em indivíduos. Esse software inovador tem o poder de transformar a saúde e abrir novas oportunidades para a pesquisa.

A revista Bioinformatics recentemente publicou um estudo que explica como o IntelliGenes pode ser usado por uma ampla gama de usuários para analisar tanto dados multigenômicos quanto clínicos. O autor principal Zeeshan Ahmed, membro do corpo docente do Instituto Rutgers de Saúde, Políticas de Cuidados de Saúde e Pesquisa sobre Envelhecimento (IFH), destaca a importância desse software, enfatizando a falta de ferramentas acessíveis de IA e aprendizado de máquina para investigar todo o genoma humano. O IntelliGenes foi desenvolvido para preencher essa lacuna, fornecendo uma plataforma de fácil utilização que pode ser usada por não especialistas, incluindo estudantes e pessoas sem experiência em bioinformática.

O IntelliGenes combina métodos estatísticos tradicionais com algoritmos de aprendizado de máquina de última geração para fornecer previsões personalizadas de pacientes e representar visualmente biomarcadores significativos relacionados à previsão de doenças. Além disso, em um estudo separado publicado no Scientific Reports, pesquisadores usaram com sucesso o IntelliGenes para identificar novos biomarcadores e prever doenças cardiovasculares com uma precisão notável.

A convergência de grandes conjuntos de dados e o rápido avanço da inteligência artificial e aprendizado de máquina apresentam um mundo de possibilidades. Zeeshan Ahmed, autor principal do estudo e professor assistente de medicina na Escola de Medicina Robert Wood Johnson, enfatiza o potencial profundo dessa tecnologia. Em suas próprias palavras: “Há um enorme potencial na convergência de conjuntos de dados e nos desenvolvimentos impressionantes na inteligência artificial e aprendizado de máquina.”

Os testes bem-sucedidos do IntelliGenes foram realizados no Amarel, um cluster de computação de alto desempenho gerenciado pelo Escritório de Computação Avançada de Pesquisa da Rutgers. Esse ambiente fornece um ambiente de pesquisa propício para projetos computacionais e intensivos em dados realizados por pesquisadores da Rutgers.

Os coautores do estudo incluem William DeGroat, Dinesh Mendhe, Atharva Bhusari e Habiba Abdelhalim do IFH, além de Saman Zeeshan do Instituto do Câncer de New Jersey da Rutgers. Juntos, eles abriram caminho para uma nova era de medicina personalizada e análise preditiva.

O IntelliGenes não apenas facilita a detecção precoce personalizada de doenças comuns e raras em indivíduos, como também possui o potencial de impulsionar pesquisas mais amplas, levando ao desenvolvimento de novas intervenções e tratamentos. Conforme nos encontramos no limite de uma revolução na área da saúde, o IntelliGenes brilha como um farol de esperança, prometendo um futuro onde as doenças podem ser previstas e prevenidas de forma mais eficaz do que nunca.

