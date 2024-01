Nova técnica utiliza a constelação de satélites GOES para o monitoramento de emissões de metano

Um estudo inovador revelou o imenso potencial da constelação de satélites Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) da National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA) para detectar e quantificar as emissões de metano. Ao utilizar o Advanced Baseline Imager (ABI) a bordo dos satélites GOES, os pesquisadores foram capazes de identificar um vazamento substancial de um gasoduto de gás natural e medir com precisão as emissões totais. A capacidade de capturar imagens a cada cinco minutos permitiu uma análise detalhada de como as emissões evoluíram ao longo do tempo, possibilitando aos pesquisadores determinar a duração do vazamento.

As emissões de metano tornaram-se uma preocupação primordial na luta contra as mudanças climáticas, devido ao seu potencial de aquecimento significativo e contribuição para os gases de efeito estufa. Identificar e mitigar rapidamente os vazamentos de metano é essencial para reduzir seu impacto no meio ambiente. Ao contrário da maioria dos satélites governamentais que observam as emissões de metano em órbita baixa da Terra com oportunidades limitadas de revisita, o ABI da constelação de satélites GOES oferece capacidades de monitoramento contínuo. Juntos, os satélites GOES-East e GOES-West cobrem as Américas e os oceanos adjacentes, capturando imagens a cada 10 minutos e fornecendo visões dos Estados Unidos continentais, partes do Canadá e México a cada cinco minutos.

A pesquisa, conduzida pela Universidade Harvard, ETH Zurich, Polytechnic University of Valencia e International Methane Emissions Observatory das Nações Unidas, concentrou-se nas emissões de metano de um gasoduto de gás natural em Durango, México, em 2019. Embora o vazamento tenha sido inicialmente detectado pelo instrumento Tropomi do satélite europeu Copernicus Sentinel-5P, os pesquisadores utilizaram dados de infravermelho de onda curta do ABI para determinar que o vazamento durou três horas. A taxa de emissão durante esse período variou de 260 a 550 toneladas métricas de metano por hora, com um total de 1.130 a 1.380 toneladas métricas emitidas no total.

Os autores do estudo enfatizaram o valor único dos instrumentos dos satélites geoestacionários para detectar eventos extremos e breves de emissão de metano, estimar com precisão as taxas de emissão e determinar com precisão a localização da fonte de emissão sem exigir informações adicionais sobre a velocidade do vento local. A pesquisa apoia o argumento de aproveitar os imageadores de satélite geoestacionários nos esforços de monitoramento de metano, aprimorando assim as capacidades da NOAA e de outras organizações no combate às emissões de metano.

Olhando para o futuro, o instrumento sucessor do GOES, o imageador GeoXO, está preparado para apresentar capacidades de observação ainda mais avançadas. Com maior resolução em sete canais espectrais, o imageador GeoXO oferece grandes promessas para aperfeiçoar ainda mais as iniciativas de monitoramento de metano. O desenvolvimento contínuo da tecnologia de satélites continuará revolucionando nossa capacidade de rastrear e lidar com fenômenos ambientais, oferecendo novas oportunidades para enfrentar questões globais urgentes.

Perguntas frequentes (FAQ) com base nos principais tópicos e informações apresentadas no artigo:

1. Qual é a principal descoberta do estudo?

O estudo revelou o potencial da constelação de satélites Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES) da National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA), especificamente o Advanced Baseline Imager (ABI), para detectar e quantificar as emissões de metano de um gasoduto de gás natural em Durango, México, em 2019.

2. Por que as emissões de metano são preocupantes?

As emissões de metano são uma preocupação na luta contra as mudanças climáticas devido ao seu potencial de aquecimento significativo e contribuição para os gases de efeito estufa.

3. Como os pesquisadores utilizaram os satélites GOES para estudar as emissões de metano?

Ao utilizar o ABI a bordo dos satélites GOES, os pesquisadores foram capazes de capturar imagens a cada cinco minutos, permitindo uma análise detalhada de como as emissões evoluíram ao longo do tempo e medir com precisão as emissões totais do gasoduto de gás natural.

4. Qual é a vantagem da constelação de satélites GOES?

Ao contrário da maioria dos satélites governamentais que observam as emissões de metano em órbita baixa da Terra com oportunidades limitadas de revisita, o ABI da constelação de satélites GOES oferece capacidades de monitoramento contínuo, fornecendo visões das Américas e dos oceanos adjacentes a cada 10 minutos e visões de regiões específicas a cada cinco minutos.

5. Qual é a taxa de emissão e as emissões totais de metano do vazamento do gasoduto estudado?

A taxa de emissão durante o vazamento de três horas variou de 260 a 550 toneladas métricas de metano por hora, com um total de 1.130 a 1.380 toneladas métricas emitidas no total.

6. Qual é o valor único dos instrumentos dos satélites geoestacionários no monitoramento de metano?

Os instrumentos dos satélites geoestacionários, como o ABI, têm a capacidade única de detectar eventos extremos e breves de emissão de metano, estimar com precisão as taxas de emissão e determinar com precisão a localização da fonte de emissão sem exigir informações adicionais sobre a velocidade do vento local.

7. Como o estudo apoia o uso dos imageadores de satélite geoestacionários no monitoramento de metano?

A pesquisa apoia o argumento de aproveitar os imageadores de satélite geoestacionários nos esforços de monitoramento de metano, aprimorando as capacidades de organizações como a NOAA no combate às emissões de metano.

8. Qual é o futuro da tecnologia de satélite no monitoramento de metano?

O instrumento sucessor do GOES, o imageador GeoXO, está preparado para apresentar capacidades de observação ainda mais avançadas, com maior resolução em sete canais espectrais, prometendo avanços adicionais nas iniciativas de monitoramento de metano.

Definições:

1. Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES): Uma constelação de satélites operada pela National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA) que fornece capacidades de monitoramento contínuo para observações meteorológicas, incluindo a detecção e monitoramento de emissões de metano.

2. Advanced Baseline Imager (ABI): Um instrumento a bordo dos satélites GOES que captura imagens de alta resolução da Terra a cada 10 minutos, permitindo uma análise detalhada e monitoramento de vários fenômenos ambientais.

3. Metano: Um potente gás de efeito estufa que contribui para as mudanças climáticas. Ele é emitido durante várias atividades humanas, como a produção e transporte de carvão, petróleo e gás natural.

4. Gases de Efeito Estufa: Gases que retêm calor na atmosfera da Terra e contribuem para o efeito estufa. Eles incluem dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e outros.

Links sugeridos relacionados:

1. NOAA – Site oficial da National Oceanic and Atmospheric Agency (NOAA).

2. Harvard University – Site oficial da Universidade Harvard, uma das instituições envolvidas na pesquisa.

3. ETH Zurich – Site oficial da ETH Zurich, outra instituição envolvida na pesquisa.

4. Polytechnic University of Valencia – Site oficial da Polytechnic University of Valencia, outra instituição envolvida na pesquisa.

5. International Methane Emissions Observatory – Site oficial do Observatório Internacional de Emissões de Metano das Nações Unidas, também envolvido na pesquisa.