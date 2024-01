Nave Espacial IMAP da NASA: Descobrindo os Segredos da Poeira Interestelar

A NASA está se preparando para embarcar em uma missão inovadora no próximo ano com o lançamento da Sonda de Mapeamento e Aceleração Interestelar (IMAP, na sigla em inglês). Esta nave espacial tem como objetivo capturar partículas minúsculas de poeira que entram em nosso sistema solar a partir do espaço interestelar, fornecendo insights sobre os elementos fundamentais do nosso quintal cósmico.

Embora o foco principal do IMAP seja estudar a heliosfera, a bolha criada pelo sol que protege a Terra e outros planetas da radiação cósmica, um de seus instrumentos-chave, o Experimento de Poeira Interestelar (IDEX, na sigla em inglês), desempenhará um papel vital na missão. O IDEX, em forma de tambor grande, foi projetado para capturar e analisar pequenas partículas de poeira que perfuram a heliosfera e viajam até nosso sistema solar.

Anteriormente consideradas meras perturbações que atrapalhavam as medições de distâncias estelares, essas partículas de poeira agora são reconhecidas como fontes valiosas de conhecimento sobre a formação de galáxias, nuvens moleculares e planetas. Originadas de estrelas e expelidas para o espaço durante mortes estelares explosivas conhecidas como supernovas, elas carregam informações essenciais sobre seus próprios processos de formação e os diversos fenômenos que encontram durante suas viagens interestelares.

Capturar essas partículas de poeira não é uma tarefa fácil, devido ao seu tamanho minúsculo e velocidades que chegam a 100.000 milhas por hora (160.000 quilômetros por hora), mas a equipe do IMAP está à altura do desafio. Assim que a sonda IMAP alcançar seu destino no Ponto de Lagrange 1, a aproximadamente 1 milhão de milhas (1,6 milhão de quilômetros) da Terra, o IDEX abrirá sua abertura e agirá como uma baleia jubarte recolhendo krill, coletando partículas de poeira que passam.

Uma vez capturadas, essas partículas vaporizarão em uma nuvem de íons, permitindo que os cientistas analisem sua composição química e obtenham uma compreensão mais profunda de sua composição. Devido à escassez desses grãos de poeira em nosso sistema solar, estima-se que o IMAP colete apenas algumas centenas de partículas ao longo de sua vida útil operacional de dois anos.

A nave espacial IMAP, com o instrumento IDEX, foi recentemente transportada para o Laboratório de Física Aplicada da Universidade John Hopkins em Maryland. Lá, será instalada na espaçonave em preparação para seu lançamento programado para abril ou maio do próximo ano.

À medida que o IMAP embarca em sua missão de estudar a heliosfera e capturar partículas de poeira interestelar, os cientistas esperam descobrir insights inestimáveis sobre as origens e a composição do nosso sistema solar. Esses pequenos fragmentos da história cósmica contêm os segredos que podem ajudar a desvendar os mistérios do universo.