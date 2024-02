NASA’s SpaceX Crew-9 Mission: Avançando a Exploração e Pesquisa Espacial

A próxima missão SpaceX Crew-9 da NASA está pronta para levar quatro membros da tripulação à Estação Espacial Internacional (EEI), onde realizarão uma ampla gama de atividades operacionais e de pesquisa. Essa missão significativa marca mais um marco no compromisso contínuo da agência de avançar o conhecimento científico, testar novas tecnologias e se preparar para a futura exploração humana de Marte.

Os membros da tripulação definidos para lançar a bordo da espaçonave Dragon incluem os astronautas da NASA, Comandante Zena Cardman, Piloto Nick Hague e Especialista de Missão Stephanie Wilson, além do cosmonauta Mission Specialist Aleksandr Gorbunov da Roscosmos. Eles se juntarão aos membros das Expedições 71 e 72 em agosto para uma transferência de curta duração com a missão SpaceX Crew-8 da NASA.

Comandante Zena Cardman, uma astronauta de primeira viagem, traz uma riqueza de experiência em geobiologia e ciclagem geoquímica em ambientes subterrâneos para a missão. Com um bacharelado em Biologia e um mestrado em Ciências Marinhas, Cardman esteve envolvida em operações em tempo real na estação e no desenvolvimento da exploração da superfície lunar.

O Piloto Nick Hague, com dois lançamentos anteriores, passou um total de 203 dias no espaço. Suas experiências anteriores incluem um desafiador aborto de lançamento durante o voo devido a uma falha no propulsor do foguete. Ele participou ativamente de inúmeros experimentos nas áreas de biologia, biotecnologia, ciências físicas e ciências da Terra. Hague também contribuiu para melhorias na estação espacial e desempenhou um papel crucial como engenheiro de voo durante suas missões anteriores.

A Especialista de Missão Stephanie Wilson, uma astronauta experiente com três voos espaciais anteriores, acumulou 42 dias no espaço. Ao longo de sua carreira, Wilson fez contribuições significativas para a instalação de módulos, tarefas de inspeção, realocação de painéis solares e missões de abastecimento. Ela também trabalhou extensivamente nos sistemas da Estação Espacial Internacional e nas operações de carga útil durante sua permanência na NASA.

O cosmonauta Mission Specialist Aleksandr Gorbunov, da Roscosmos, o membro mais recente da tripulação, traz uma sólida formação em engenharia para a missão. Sua experiência em espaçonaves e estágios superiores, juntamente com seu trabalho em operação e reparo de aeronaves e motores de aeronaves, será inestimável para as atividades da tripulação.

A missão SpaceX Crew-9 faz parte do Programa de Tripulação Comercial da NASA, que tem como objetivo estabelecer um transporte seguro e econômico para a EEI utilizando foguetes e espaçonaves fabricados nos Estados Unidos. Ao longo das últimas duas décadas, a EEI tem servido como uma plataforma fundamental para voos espaciais de longa duração e tem proporcionado um ambiente para pesquisas inovadoras e avanços tecnológicos.

À medida que a NASA continua sua campanha Artemis, com foco na exploração lunar e na preparação para futuras missões humanas a Marte, a agência reconhece a importância das parcerias comerciais para expandir as oportunidades em órbita terrestre baixa. Através de colaborações com empresas comerciais, a NASA visa fomentar uma economia robusta em órbita terrestre baixa e ultrapassar os limites da exploração espacial humana.

Para obter mais informações sobre o Programa de Tripulação Comercial da NASA e a próxima missão SpaceX Crew-9, visite: [https://www.nasa.gov/commercialcrew](https://www.nasa.gov/commercialcrew)

Perguntas Frequentes:

1. Qual é o objetivo da próxima missão SpaceX Crew-9 da NASA?

A missão SpaceX Crew-9 da NASA tem como objetivo levar quatro membros da tripulação à Estação Espacial Internacional (EEI) para realizar atividades operacionais e de pesquisa. Ela faz parte do compromisso da NASA em avançar o conhecimento científico, testar novas tecnologias e se preparar para a futura exploração humana de Marte.

2. Quais são os membros da tripulação definidos para lançar a bordo da espaçonave Dragon?

Os membros da tripulação incluem os astronautas da NASA, Comandante Zena Cardman, Piloto Nick Hague e Especialista de Missão Stephanie Wilson, além do cosmonauta Mission Specialist Aleksandr Gorbunov da Roscosmos.

3. Que área de especialização a Comandante Zena Cardman traz para a missão?

A Comandante Zena Cardman é especializada em geobiologia e ciclagem geoquímica em ambientes subterrâneos. Ela possui formação em biologia e ciências marinhas e tem sido envolvida em operações em tempo real na estação e no desenvolvimento da exploração da superfície lunar.

4. Qual é a experiência do Piloto Nick Hague no espaço?

O Piloto Nick Hague já esteve duas vezes no espaço e passou um total de 203 dias no espaço. Ele participou de experimentos em várias áreas científicas e esteve envolvido em melhorias na estação espacial. Hague também desempenhou um papel crucial como engenheiro de voo durante suas missões anteriores.

5. Que contribuições a Especialista de Missão Stephanie Wilson fez para a exploração espacial?

A Especialista de Missão Stephanie Wilson já realizou três voos espaciais anteriores e acumulou 42 dias no espaço. Ela fez contribuições significativas para a instalação de módulos, tarefas de inspeção, realocação de painéis solares e missões de abastecimento. Wilson também trabalhou extensivamente nos sistemas da Estação Espacial Internacional e nas operações de carga útil.

6. Que área de especialização o cosmonauta Mission Specialist Aleksandr Gorbunov traz para a missão?

O Mission Specialist Aleksandr Gorbunov tem uma sólida formação em engenharia, especialmente em espaçonaves e estágios superiores. Ele também possui experiência em operação e reparo de aeronaves e motores de aeronaves, o que será valioso para as atividades da tripulação.

7. Qual é a importância da missão SpaceX Crew-9 dentro do Programa de Tripulação Comercial da NASA?

A missão SpaceX Crew-9 faz parte do Programa de Tripulação Comercial da NASA, que tem como objetivo estabelecer um transporte seguro e econômico para a EEI utilizando foguetes e espaçonaves fabricados nos Estados Unidos. Essas parcerias com empresas comerciais expandem as oportunidades em órbita terrestre baixa e contribuem para o crescimento de uma economia robusta em órbita terrestre baixa.

8. Onde posso encontrar mais informações sobre o Programa de Tripulação Comercial da NASA e a próxima missão SpaceX Crew-9?

Para obter mais informações sobre o Programa de Tripulação Comercial da NASA e a próxima missão SpaceX Crew-9, você pode visitar o site oficial da NASA em: Programa de Tripulação Comercial da NASA