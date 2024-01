NASA’s Helicóptero Ingenuity Perde Contato Durante o 72º Voo

O pequeno helicóptero Ingenuity da NASA perdeu contato durante seu 72º voo em Marte, anunciou a agência espacial hoje. Os engenheiros estão trabalhando para restabelecer o contato com a aeronave autônoma, que estava realizando um voo de teste quando a comunicação foi interrompida abruptamente.

O Ingenuity, que se assemelha a um grande drone, chegou a Marte em 2021 com o rover Perseverance. Ele fez história como o primeiro veículo motorizado a voar autonomamente em outro planeta. Os dados de voo do helicóptero são transmitidos de volta à Terra através do rover.

Durante seu voo mais recente, o Ingenuity alcançou com sucesso uma altitude de 12 metros após uma curta ascensão vertical para testar seus sistemas. No entanto, a comunicação entre o helicóptero e o rover terminou prematuramente durante a descida planejada.

A equipe do Ingenuity da NASA está analisando os dados disponíveis e explorando opções para restabelecer a comunicação. Uma possibilidade é que o rover Perseverance se aproxime do Ingenuity para uma inspeção visual.

Esta não é a primeira vez que a NASA perde contato com o helicóptero. Em um incidente anterior, o Ingenuity ficou sem comunicação por dois meses. Apesar desses desafios, o mini rotorcraft superou seu objetivo original de cinco voos em 30 dias. Ele percorreu uma distância de mais de 17 quilômetros e atingiu altitudes de até 24 metros.

O sucesso duradouro do Ingenuity é notável considerando o ambiente marciano hostil em que opera. Ele deve suportar temperaturas extremamente baixas durante as noites do planeta, mas é mantido aquecido por painéis solares que recarregam suas baterias durante o dia.

Trabalhando ao lado do rover Perseverance, o Ingenuity atua como um escoteiro aéreo, auxiliando seu companheiro terrestre na busca por possíveis sinais de vida microbiana antiga em Marte. Embora o problema de comunicação atual represente um contratempo temporário, a equipe do Ingenuity está determinada a superar o desafio e continuar expandindo os limites da exploração no Planeta Vermelho.

