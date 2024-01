Missão Espacial Privada Enfrenta Contratempo, Posto Espacial Profundo Australiano Desempenha Papel Vital

Resumo: A missão Peregrine, uma tentativa de pousar uma sonda espacial comercial na lua, encontrou um vazamento crítico de combustível que impedirá que ela alcance seu objetivo. No entanto, o posto espacial profundo australiano em Canberra continua desempenhando um papel vital ao oferecer suporte de comunicação para as missões espaciais. Enquanto os Estados Unidos lideram uma nova onda de exploração lunar, o Complexo de Comunicação Deep Space de Canberra garante cobertura e comunicação contínuas entre as espaçonaves e a Terra.

À medida que a missão Peregrine condenada enfrenta seu destino final, o posto espacial profundo australiano em Canberra permanece um sistema de suporte importante para as missões espaciais. Apesar do contratempo da missão, o posto continua a garantir uma comunicação ininterrupta entre as espaçonaves e a Terra.

A missão Peregrine, liderada pela empresa Astrobotic, sediada nos EUA, tinha como objetivo ser a primeira sonda espacial comercial a pousar com sucesso na lua. Infelizmente, um vazamento crítico de combustível após o lançamento de segunda-feira agora impedirá que a sonda pouse conforme planejado em 23 de fevereiro.

A Astrobotic ajustou suas metas e agora pretende levar a Peregrine o mais próximo possível da distância lunar, permitindo que ela colete dados valiosos para futuras viagens de pouso na lua. A espaçonave atualmente possui combustível suficiente para manobrar até sexta-feira, e suas baterias estão totalmente carregadas.

Durante sua missão restante, a Peregrine manterá a comunicação com a Terra por meio da Rede de Comunicação Deep Space da NASA, que inclui o Complexo de Comunicação Deep Space de Canberra. Manter um contato constante com a espaçonave é crucial, pois garante que a NASA permaneça conectada e atualizada sobre os avanços da missão.

O complexo de Canberra está estrategicamente localizado para fornecer cobertura completa e suporte para várias missões espaciais. Com três estações de rede de espaço profundo na Califórnia, Madri e Canberra, ele garante comunicação contínua, independentemente da rotação da Terra. Essa conectividade constante permite que a NASA evite uma desconexão de oito horas todos os dias.

O envolvimento da Austrália em missões espaciais vai além da missão Peregrine. O Complexo de Comunicação Deep Space de Canberra também rastreará o foguete Vulcan lançado pela United Launch Alliance e o SpaceX Falcon 9. Além disso, a Agência Espacial Australiana faz parte dos Artemis Accords, um esforço internacional para levar os humanos de volta à lua até 2025.

Com o futuro da exploração lunar se voltando para o setor privado, a Austrália está preparada para desempenhar um papel significativo no suporte a essas missões. Apesar do contratempo enfrentado pela Peregrine, a presença contínua do posto espacial profundo australiano em Canberra garante que as missões espaciais continuem sendo monitoradas e apoiadas.

FAQs

1. O que é a missão Peregrine?

A missão Peregrine é uma sonda espacial comercial liderada pela empresa americana Astrobotic, com o objetivo de fazer um pouso suave na lua. No entanto, devido a um vazamento crítico de combustível, a missão não será capaz de cumprir seu objetivo original.

2. Como o Complexo de Comunicação Deep Space de Canberra contribui para as missões espaciais?

O Complexo de Comunicação Deep Space de Canberra desempenha um papel vital ao fornecer comunicação contínua entre as espaçonaves e a Terra. Suas três estações de rede de espaço profundo garantem cobertura ininterrupta, permitindo um contato constante com as sondas espaciais e garantindo o sucesso e monitoramento das missões.

3. Como a Austrália está envolvida na exploração lunar e em futuras missões espaciais?

A Austrália está ativamente envolvida no apoio à exploração lunar e em futuras missões espaciais. O Complexo de Comunicação Deep Space de Canberra rastreia diversos foguetes, e a Agência Espacial Australiana faz parte dos Artemis Accords, que visam levar os humanos de volta à lua até 2025. O envolvimento da Austrália reflete seu comprometimento com a exploração espacial e seu papel significativo no apoio a esses empreendimentos.