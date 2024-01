Missão Axiom-3 da SpaceX para a Estação Espacial Internacional é adiada

A próxima missão Axiom-3 da NASA, um lançamento privado para a Estação Espacial Internacional (ISS), foi reagendada de quarta-feira para quinta-feira. O atraso tem como objetivo permitir que a SpaceX tenha tempo adicional para realizar verificações pré-lançamento necessárias e análise de dados no foguete Falcon 9 e na cápsula Crew Dragon.

Se tudo ocorrer como planejado, o foguete Falcon 9 decolará do Kennedy Space Center, na Flórida, às 16h49 no horário do leste dos EUA na quinta-feira. A transmissão ao vivo das primeiras etapas da missão e a chegada da tripulação à ISS no sábado de manhã estarão disponíveis para visualização. Detalhes sobre como assistir a transmissão podem ser encontrados no Digital Trends.

A tripulação do Axiom-3, composta pelo astronauta do projeto da Agência Espacial Europeia, Marcus Wandt, pelo comandante Michael López-Alegría, pelo piloto Walter Villadei e pelo especialista em missão Alper Gezeravcı, se juntará à tripulação atual de sete pessoas a bordo da ISS. Esta será a primeira viagem ao espaço de Wandt e Gezeravcı, enquanto López-Alegría e Villadei têm experiência orbital anterior. Durante o tempo na ISS, a tripulação do Axiom-3 participará de mais de 30 experimentos científicos e realizará mais de 50 eventos de divulgação via videoconferência com organizações na Terra.

A missão Axiom-3 marca um marco importante, pois será o primeiro lançamento tripulado a partir do solo dos Estados Unidos desde a missão Crew-7 da SpaceX em agosto de 2023. A Axiom Space, organizadora da missão, já realizou duas missões financiadas de forma privada para a ISS em 2022 e 2023. No entanto, essa será a primeira missão europeia de astronautas financiada privadamente a ir para o espaço.

As condições climáticas na Costa Espacial estão favoráveis ​​atualmente para o lançamento reagendado na quinta-feira. Em caso de problemas técnicos de última hora, a SpaceX fornecerá atualizações em suas plataformas de mídia social. Fique atento a quaisquer mudanças no cronograma de lançamento se você planeja assistir à transmissão ao vivo dessa missão histórica.

