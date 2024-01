Macroalgas Flutuantes: Um Suporte Vital para Peixes Juvenis Oceânicos

Um estudo fascinante liderado pela Universidade Griffith descobriu o papel fundamental que as macroalgas flutuantes desempenham ao oferecer habitat para uma variedade diversificada de peixes oceânicos juvenis. Publicada no periódico Estuarine, Coastal and Shelf Science, a pesquisa realizada na Área de Patrimônio Mundial da Costa de Ningaloo, na Austrália Ocidental, revelou que os peixes tendem a ser mais abundantes ao redor dessas algas flutuantes em comparação com águas abertas.

O estudo identificou onze espécies de peixes juvenis que se associam a rafts de Sargassum, juntamente com uma espécie encontrada tanto entre juvenis quanto adultos. Essas rafts de macroalgas funcionam como habitats extensos em águas costeiras e sustentam comunidades prósperas de peixes jovens no oceano aberto, onde o habitat é escasso.

A formação dessas rafts ocorre quando tempestades deslocam as algas presas no fundo do mar, fazendo-as flutuar até a superfície com a ajuda de vesículas de ar conhecidas como pneumocistos. Especialmente na Área de Patrimônio Mundial da Costa de Ningaloo, essas rafts são principalmente compostas por Sargassum spp., uma espécie de macroalga que cresce abundantemente em recifes de coral, mas pode se desprender durante condições climáticas turbulentas.

À medida que as correntes fazem com que as algas desprendidas se concentrem na superfície do oceano, elas se transformam em vastas rafts que atraem números significativos de peixes jovens e outros organismos marinhos. Essas rafts, que podem exceder um quilômetro quadrado de tamanho, criam um habitat transitório essencial para peixes costeiros pré-estabelecimento e contribuem para a biodiversidade geral dos ecossistemas marinhos.

A equipe de pesquisa utilizou isótopos estáveis para investigar a dieta dos peixes associados às rafts de algas, com o objetivo de determinar se a cadeia alimentar dependia de algas Sargassum ou fitoplâncton. Os resultados indicaram que quatro das cinco espécies de peixes mais amostradas tinham dietas generalistas, com uma porção significativa (55-72%) de sua produção primária proveniente de Sargassum spp., em vez de plâncton.

Embora este estudo tenha se concentrado especificamente em pequenas rafts de algas, não maiores que um metro quadrado, ficou evidente que elas desempenham um papel vital no suporte de populações substanciais de peixes juvenis. Surpreendentemente, uma única alga flutuante foi observada atraindo mais de 80 peixes, e rafts maiores que excedem 100 metros quadrados já foram documentadas atraindo animais marinhos maiores, incluindo lulas adultas.

Essa pesquisa lança luz sobre a interconexão entre os ambientes bentônicos (costeiros) e pelágicos (oceano aberto). As macroalgas que se desprendem dos sedimentos costeiros atuam como habitat e fonte de alimento crucial para peixes juvenis pelágicos, que eventualmente migram de volta para habitats costeiros bentônicos. Esses habitats transitórios fornecidos por rafts de algas oferecem abrigo e alimentação para peixes jovens, à medida que se preparam para se estabelecer em áreas costeiras ou continuam sua jornada como adultos.

Embora este estudo tenha fornecido insights valiosos, pesquisas adicionais sobre a dinâmica dessas rafts, seus habitantes e seu potencial para transportar e recrutar peixes costeiros ao longo de grandes distâncias são necessárias. Uma compreensão abrangente dessas rafts de macroalgas aprofundará nosso conhecimento dos ecossistemas marinhos e nos permitirá desenvolver estratégias de conservação eficazes para proteger e sustentar esses habitats vitais.

Definições:

– Macroalga: Alga grande e multicelular visível a olho nu.

– Rafts: Neste contexto, refere-se a massas ou tapetes flutuantes de macroalgas.

– Pelágico: Referente ao oceano aberto.

– Bentônico: Referente ao leito do mar ou ambientes costeiros.

– Fitoplâncton: Plantas microscópicas que flutuam na água e formam a base da cadeia alimentar oceânica.

– Isótopos Estáveis: Isótopos que não se decaem ao longo do tempo e podem ser usados para rastrear a origem de nutrientes dentro de um ecossistema.

