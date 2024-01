Japão retoma missão SLIM à lua apesar de contratempos iniciais

A primeira missão lunar do Japão, Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), enfrentou contratempos iniciais após um pouso acidentado e uma falha na geração de energia devido ao posicionamento incorreto de seus painéis solares. No entanto, após esperar o sol subir mais alto no céu lunar, a sonda agora está operando novamente.

A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) estabeleceu com sucesso a comunicação com a sonda, que retomou sua missão de capturar imagens da superfície da lua e transmiti-las de volta à Terra. O objetivo principal da missão é analisar a composição das rochas de olivina na superfície lunar, fornecendo informações valiosas sobre a origem e evolução da lua.

O pouso do SLIM, embora não tão preciso quanto o planejado, conseguiu pousar a apenas 55 metros de seu alvo, próximo à cratera Shioli, uma área coberta por rochas vulcânicas. Esse feito tornou o Japão o quinto país do mundo a alcançar a superfície lunar, juntando-se aos Estados Unidos, União Soviética, China e Índia.

A sonda está equipada com uma câmera espectral multibanda, que permite uma análise detalhada das rochas. Na verdade, a JAXA já identificou seis rochas e as nomeou com raças de cães. A agência até compartilhou uma foto em preto e branco da superfície lunar rochosa, exibindo uma das rochas que eles chamaram de “Poodle de Brinquedo”.

Embora o SLIM esteja atualmente de volta aos trilhos e espera-se que opere por vários dias terrestres, há incertezas quanto ao seu desempenho durante as noites lunares extremamente frias. No entanto, a JAXA permanece esperançosa e está focada em coletar o máximo de dados possível durante o período ativo da missão.

No geral, apesar dos desafios iniciais enfrentados pelo SLIM, a retomada de sua missão representa um marco importante para o programa espacial do Japão e contribui para o nosso crescente entendimento da lua.

