Ingenuity, o Helicóptero de Marte da Nasa, Completa Missão Histórica

O helicóptero Ingenuity de Marte da Nasa, uma aeronave impressionante de 1,8kg, recentemente concluiu sua missão inovadora. Infelizmente, devido a danos em suas pás do rotor, o Ingenuity não pode mais voar. Apesar desse contratempo, o helicóptero, que originalmente pretendia ser uma demonstração tecnológica de curto prazo, realizou feitos notáveis durante sua excursão de três anos em Marte.

Ao longo de sua missão, o Ingenuity completou impressionantes 72 voos, superando todas as expectativas. Ele acumulou mais de duas horas de tempo de voo e percorreu uma incrível distância de 11 milhas. Essa distância é mais de 14 vezes maior do que o inicialmente planejado. O helicóptero atingiu uma altitude máxima de 79 pés e atingiu velocidades de até 22,4 mph. Lori Glaze, da NASA, expressou admiração pelo desempenho excepcional do Ingenuity, afirmando que ele superou muito suas expectativas.

O papel fundamental do Ingenuity foi servir como um explorador para o rover Perseverance da NASA e provar que o voo motorizado era possível na atmosfera fina de Marte. Além disso, o helicóptero forneceu imagens e dados valiosos durante seu último voo, revelando danos em uma ou mais pás do rotor ao pousar. Suspeita-se que essas pás tenham entrado em contato com a superfície marciana durante a descida, tornando-as inutilizáveis.

Em seu voo final, o Ingenuity subiu para 40 pés, pairou brevemente e depois começou sua descida. No entanto, a comunicação com o rover próximo foi perdida inesperadamente quando o helicóptero estava a apenas 3 pés acima do solo. Uma vez que o contato foi restabelecido, a extensão dos danos nas pás ficou evidente. A causa exata da perda de comunicação está sendo investigada.

O sucesso inovador do Ingenuity impulsionou a NASA a incluir dois mini-helicópteros em uma próxima missão a Marte em 2022. Essa conquista abre novas possibilidades para a exploração aérea e avança ainda mais nossa compreensão do Planeta Vermelho. Embora o voo do Ingenuity tenha chegado ao fim, seu impacto será lembrado como uma etapa significativa na exploração de Marte.

