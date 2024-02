Experimente o lado doce da ciência no Wine and Chocolate Soirée da Imagination Station

Indulge seus sentidos e embarque em uma jornada encantadora pelo fascinante mundo da ciência durante o evento exclusivo da Imagination Station, Science After Dark: Wine and Chocolate. Na noite de 10 de fevereiro, das 18h às 22h, essa soirée encantadora acontecerá na Imagination Station em Toledo, Ohio.

Voltado para adultos com 21 anos ou mais, o evento oferece uma oportunidade única de degustar, girar e saborear a combinação maravilhosamente harmonizada de vinho e chocolate. Mergulhe na atmosfera mágica criada pela união da ciência e do romance.

Durante o Science After Dark, você terá o prazer de provar deliciosos quitutes de renomados chocolatiers e vinícolas, especialmente selecionados pela Imagination Station. Enquanto explora os sabores e texturas diversificados, você também terá a chance de participar da arte de montar tábuas de charcuteria e descobrir o intrincado processo de gravação em vidro.

No meio do encantamento, não deixe de ir para a pista de dança e se perder no ritmo da música ao vivo do talentoso Hepcat Revival.

Além dessas experiências inesquecíveis, os participantes terão a exclusiva oportunidade de conhecer em primeira mão a nova exposição itinerante da Imagination Station, Above and Beyond. Prepare-se para ficar maravilhado enquanto embarca em uma jornada cativante pela aviação e aeroespacial, testemunhando de perto as maravilhas do voo e da inovação tecnológica.

Junte-se a nós no Wine and Chocolate soirée da Imagination Station para uma noite de deleites sensoriais, onde ciência e romance se entrelaçam para criar uma experiência verdadeiramente mágica. Marque na sua agenda e garanta seus ingressos agora para uma celebração de Dia dos Namorados verdadeiramente inesquecível.

Perguntas frequentes:

1. O que é o Science After Dark: Wine and Chocolate?

O Science After Dark: Wine and Chocolate é um evento exclusivo realizado pela Imagination Station em Toledo, Ohio. Oferece a adultos com 21 anos ou mais a oportunidade de se deliciar com a combinação de vinho e chocolate enquanto exploram o fascinante mundo da ciência.

2. Quando e onde acontece o evento?

O evento acontecerá na noite de 10 de fevereiro, das 18h às 22h, na Imagination Station em Toledo, Ohio.

3. O que os participantes podem esperar no evento?

Os participantes podem esperar saborear deliciosos quitutes de renomados chocolatiers e vinícolas, participar de atividades como a montagem de tábuas de charcuteria e gravação em vidro, curtir apresentações de música ao vivo do Hepcat Revival e ter uma primeira visualização exclusiva da nova exposição itinerante da Imagination Station, Above and Beyond.

4. Existe alguma restrição de idade para este evento?

Sim, o evento é voltado para adultos com 21 anos ou mais.

5. Como posso comprar ingressos para o evento?

Você pode garantir seus ingressos para o Science After Dark: Wine and Chocolate visitando o site da Imagination Station ou entrando em contato com a bilheteria deles.

Definições:

– Charcuteria: Uma seleção de carnes curadas, queijos e acompanhamentos, frequentemente servidos em uma tábua de madeira ou prato.

– Gravação em vidro: O processo de criar designs ou padrões na superfície do vidro aplicando substâncias abrasivas.

– Chocolatier: Uma pessoa ou empresa que produz e vende chocolates.

