Expandindo Fronteiras: CRAFT e Unity Health Toronto Revolucionam Pesquisa Médica

Em um movimento notável, o Centro de Pesquisa e Aplicações em Tecnologias Fluidicas (CRAFT) anunciou uma expansão inovadora que inclui o Unity Health Toronto, uma renomada rede de hospitais acadêmicos e um conceituado instituto de pesquisa em saúde do Canadá. Essa extensão, prevista até 2028, solidifica uma parceria dinâmica entre a Universidade de Toronto (U of T), o Conselho Nacional de Pesquisas do Canadá (NRC) e o Unity Health Toronto para pioneirar avanços em dispositivos microfluídicos com implicações de amplo alcance para a saúde humana.

Essa colaboração aprimorada, complementada por um investimento significativo de $21 milhões, fornecerá suporte inestimável a numerosos aprendizes da U of T, enquanto colaboram junto a cientistas, engenheiros e cientistas clínicos do NRC. Juntos, eles embarcarão em projetos empolgantes focados em biofabricação de diagnósticos e sistemas de órgãos em chips.

Com a adesão do Unity Health Toronto à CRAFT, um novo universo de possibilidades surge à medida que os clínicos trabalham de mãos dadas com os cientistas. Essa colaboração abre caminhos para o desenvolvimento de tecnologias microfluídicas de ponta que podem detectar e monitorar riscos de infecção em unidades de terapia intensiva e identificar rapidamente doenças arteriais periféricas. Importante ressaltar que, ao testar e validar essas tecnologias diretamente em ambientes de cuidados, a integração da expertise clínica acelerará o caminho rumo à implementação no mundo real e promoverá colaborações com parceiros da indústria.

A visão transformadora por trás da CRAFT está centrada na utilização da microfluídica para revolucionar os domínios científicos e clínicos no Canadá e globalmente. Liderada pelo Dr. Teodor Veres, Diretor de P&D no Centro de Pesquisa em Dispositivos Médicos do NRC e Co-diretor da CRAFT, essa iniciativa visa capacitar a próxima geração de estudantes a forjar avanços inovadores em dispositivos microfluídicos. Esses avanços têm o potencial de remodelar o diagnóstico e tratamento de doenças, inaugurando uma nova era de medicina de precisão.

A microfluídica, com sua capacidade única de manipular fluidos em uma escala microscópica, possui um imenso potencial em uma variedade de disciplinas, incluindo engenharia, medicina, biologia e química. Ela oferece diversas aplicações, como dispositivos diagnósticos rápidos que facilitam testes à beira do leito para doenças, eliminando o processamento demorado em laboratório. Além disso, a microfluídica desempenha um papel vital em biossensores, permitindo que comunidades remotas transmitam dados precisos para especialistas, superando barreiras geográficas ao acesso à saúde.

Uma colaboração inspiradora em andamento envolve a Dra. Claudia dos Santos, uma médica intensivista e cientista do Unity Health Toronto. A Dra. dos Santos está colaborando com pesquisadores da CRAFT para desenvolver um instrumento microfluídico capaz de detectar biomarcadores para sepse dentro da UTI. Esse instrumento revolucionário promete um diagnóstico e tratamento mais rápidos para a sepse, uma condição que pode ser fatal se não for prontamente tratada.

Outra aplicação inovadora da microfluídica envolve a tecnologia de órgãos em um chip, permitindo o crescimento de células, tecidos e até mesmo seções de órgãos em funcionamento fora do corpo. Esses modelos biológicos têm um imenso potencial para triagem em alta capacidade de moléculas terapêuticas, aprimorando a medicina de precisão ao identificar terapias ideais adaptadas às necessidades individuais dos pacientes.

Desde sua criação em 2018, o CRAFT tem crescido rapidamente e agora engloba três instalações de pesquisa e desenvolvimento: a Tissue Foundry, a Device Foundry e a NRC Device Fabrication and Scale-Up. Essas instalações de ponta promovem a colaboração entre academia, estudantes, indústria e governo, facilitando a tradução de pesquisas inovadoras em aplicações do mundo real.

Com 125 usuários únicos da U of T e de hospitais afiliados apenas em 2023, o CRAFT já deu passos significativos. A iniciativa envolveu 44 pesquisadores e 114 aprendizes, resultando em 69 publicações revisadas por pares, 22 pedidos de patente e o estabelecimento de três empresas derivadas.

Como enfatiza o Dr. Axel Guenther, professor de engenharia mecânica na U of T e co-diretor do CRAFT, esse sucesso é resultado de um esforço colaborativo apoiado pelo NRC, Divisão de Vice-Presidente de Pesquisa e Inovação da U of T e pelas faculdades de Engenharia, Artes & Ciências, Medicina e Farmácia. Olhando para o futuro, a parceria com o Unity Health Toronto promete revolucionar o cuidado aos pacientes aproveitando o poder e o potencial dos dispositivos microfluídicos em ambientes clínicos.

A pesquisa pioneira facilitada pelo CRAFT e o Unity Health Toronto exemplifica o potencial ilimitado das colaborações interdisciplinares. Ao integrar perfeitamente a experiência da prática clínica, pesquisa científica e engenhosidade da engenharia, essas instituições estão abrindo caminho para um futuro onde tecnologias microfluídicas inovadoras transformam o cenário da saúde, melhorando os diagnósticos, tratamentos e resultados dos pacientes. Uma visita às suas instalações abertas de pesquisa, a participação no Curso Profissional de Microfluídica ou em seu simpósio de pesquisa em 12 de outubro de 2024 proporcionarão percepções valiosas sobre a próxima fronteira da pesquisa médica e sua aplicação.

