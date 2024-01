Estrutura Gigantesca em Forma de Anel Desafia a Compreensão do Universo

Cientistas fizeram uma descoberta pioneira que desafia nossa compreensão atual do universo. Eles identificaram uma gigantesca estrutura em forma de anel, conhecida como Grande Anel, que possui aproximadamente 1,3 bilhão de anos-luz de diâmetro. Essa estrutura ultragrande, composta por galáxias e aglomerados de galáxias, possui uma circunferência de cerca de quatro bilhões de anos-luz e está localizada a cerca de 9,2 bilhões de anos-luz de distância no universo distante.

O tamanho do Grande Anel é verdadeiramente impressionante, medindo aproximadamente 15 vezes o tamanho da Lua vista da Terra. Essas descobertas são resultado da pesquisa de Alexia Lopez, uma estudante de doutorado na Universidade de Central Lancashire. Curiosamente, esta não é a primeira estrutura ultragrande que ela descobre. Três anos atrás, Lopez identificou o Arco Gigante, que abrange incríveis 3,3 bilhões de anos-luz de espaço.

As descobertas de Lopez apresentam um grande desafio ao princípio cosmológico, que sugere que o universo deve parecer relativamente uniforme em grande escala. De acordo com as teorias atuais, estruturas grandes no universo se formam por instabilidade gravitacional, mas há um limite teórico de tamanho de cerca de 1,2 bilhão de anos-luz. O Grande Anel e o Arco Gigante excedem esse limite, levantando questões sobre nossa compreensão atual do cosmos.

Outros cosmólogos também descobriram estruturas igualmente grandes, como a Grande Muralha Sloan e a Muralha do Polo Sul. No entanto, a maior entidade conhecida pelos cientistas é a Grande Muralha Hercules-Corona Borealis, um superaglomerado de galáxias que se estende por cerca de 10 bilhões de anos-luz.

Embora a aparência do Grande Anel possa sugerir uma forma de anel perfeita, uma análise adicional indica que ele possui mais uma forma de bobina, semelhante a um saca-rolhas, com seu lado alinhado para a Terra. Essa descoberta, juntamente com o Arco Gigante, apresenta um significativo mistério cosmológico que os cientistas estão trabalhando para desvendar.

