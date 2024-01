Dicas para pastar restolho de culturas: Garantindo a saúde dos rebanhos

À medida que a colheita de grãos em Victoria se encerra, os agricultores estão direcionando sua atenção para o pastoreio do restolho das culturas. A Agriculture Victoria atualizou recentemente seu site com dicas valiosas para o manejo da qualidade variável do alimento, visando manter a saúde dos rebanhos.

Um dos principais fatores a serem considerados ao pastar o restolho é o conteúdo de energia e proteína da dieta. Embora o restolho possa ser uma boa fonte de nutrição para as ovelhas durante os meses de verão e outono, a qualidade do alimento pode variar significativamente. É nesse momento que os suplementos para ovelhas entram em jogo, garantindo uma dieta equilibrada.

O Dr. Paul Beltz, veterinário sênior da Agriculture Victoria, explica que o valor do alimento no restolho é derivado dos grãos residuais e da quantidade de material vegetal verde. No entanto, é importante que os agricultores estejam cientes da variabilidade do valor nutricional de diferentes tipos de restolho e de como medi-lo em suas propriedades. O melhor momento para começar a pastagem é imediatamente após a colheita, pois a qualidade tende a diminuir ao longo do tempo.

Para manter a saúde das ovelhas durante o pastoreio do restolho, é crucial estar atento a possíveis problemas de saúde. Isso inclui envenenamento por grãos, envenenamento por nitrato, lupinose, deficiência de tiamina, barriga d’água e vermes. Os agricultores devem monitorar a condição de seu rebanho e fornecer suplementos adequados conforme necessário.

Para minimizar o risco de plantas daninhas tóxicas afetarem a saúde das ovelhas, os animais devem ser removidos da área depois de seis semanas ou quando a quantidade de grãos e alimento verde cair abaixo de 40 kg por hectare. Isso permite a redução da carga de restolho, o que beneficia os agricultores na preparação para as estações de outono e inverno.

Para obter informações detalhadas e recursos sobre os requisitos nutricionais das ovelhas ao pastar restolho, os agricultores podem visitar o site da Agriculture Victoria em https://agriculture.vic.gov.au/crops-and-horticulture/grains-pulses-and-cereals/crop-production/general-agronomy/sheep-nutritional-requirements-when-grazing-stubble. Seguindo essas diretrizes, os agricultores podem garantir a saúde e o bem-estar de seus rebanhos, maximizando os benefícios do pastoreio do restolho das culturas.

Seção de Perguntas Frequentes:

1. Quais fatores os agricultores devem considerar ao pastar restolho de culturas?

– Os agricultores devem considerar o conteúdo de energia e proteína da dieta ao pastar o restolho.

2. Por que a qualidade do alimento é importante ao pastar restolho?

– A qualidade do alimento no restolho pode variar significativamente, portanto, é importante garantir uma dieta equilibrada para as ovelhas.

3. Quais são alguns problemas de saúde potenciais para as ovelhas que pastam restolho?

– Os problemas de saúde potenciais incluem envenenamento por grãos, envenenamento por nitrato, lupinose, deficiência de tiamina, barriga d’água e vermes.

4. Como os agricultores podem minimizar o risco de plantas daninhas tóxicas afetarem a saúde das ovelhas?

– Os agricultores devem remover os animais da área após seis semanas ou quando a quantidade de grãos e alimento verde cair abaixo de 40 kg por hectare.

5. Onde os agricultores podem encontrar mais recursos sobre os requisitos nutricionais das ovelhas ao pastar restolho?

– Os agricultores podem visitar o site da Agriculture Victoria em agriculture.vic.gov.au para obter informações detalhadas e recursos sobre esse tópico.

Definições:

– Restolho: A parte restante de uma cultura que fica no campo após a colheita.

– Qualidade do alimento: Refere-se ao valor nutricional e adequação do alimento para o gado.

– Grãos residuais: Grãos deixados no campo após a colheita.

– Suplementos: Misturas de suplementos ou minerais dados aos animais para fornecer nutrição adicional.

Links Relacionados Sugeridos:

– Site da Agriculture Victoria