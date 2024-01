Descoberta: Precursor de Colesterol Protege Células Cancerígenas, Abre Potenciais Novos Caminhos para Tratamento

Um estudo recente publicado na revista Nature revelou uma descoberta surpreendente sobre o 7-dehidrocolesterol (7-DHC), um precursor do colesterol que anteriormente se acreditava ser nocivo. Contrariando as suposições anteriores, pesquisadores liderados pelo Professor José Pedro Friedmann Angeli da Universidade de Würzburg descobriram que o 7-DHC desempenha um papel crucial na proteção das células cancerígenas contra a morte celular. Essa nova compreensão lança luz sobre o potencial desenvolvimento de abordagens inovadoras na pesquisa e tratamento do câncer.

A equipe de pesquisa demonstrou que o 7-DHC atua como um antioxidante, integrando-se às membranas celulares. Ao fazer isso, ele ajuda a prevenir a ferroptose, um tipo específico de morte celular. A ferroptose está associada a várias doenças, incluindo o câncer. Essa função protetora inesperada do 7-DHC sugere que direcionar a biossíntese do colesterol, que envolve o 7-DHC, poderia ser uma estratégia promissora para inibir a ferroptose e melhorar o tratamento do câncer.

A importância dessa descoberta reside em suas potenciais implicações para o desenvolvimento de novos inibidores que visam especificamente a biossíntese do colesterol, que já é uma área bem estabelecida na prática médica. Os resultados do estudo convidam a uma investigação mais aprofundada dos efeitos do acúmulo de 7-DHC durante o desenvolvimento tumoral, proporcionando uma oportunidade de explorar novas abordagens terapêuticas.

Em colaboração com pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Dresden, Helmholtz Munich, Universidade de Ottawa e do Centro Alemão de Pesquisa do Câncer em Heidelberg, a equipe de Würzburg obteve progressos significativos na compreensão do papel protetor do 7-DHC. O esforço colaborativo reúne expertise de diferentes instituições, aumentando a credibilidade e o impacto do estudo.

Embora o colesterol seja comumente associado a problemas de saúde como doenças cardíacas e diabetes, a descoberta do 7-DHC como um antioxidante abre novos caminhos para a pesquisa. O monitoramento das alterações nos níveis de 7-DHC pode oferecer informações valiosas sobre diferentes doenças. Além disso, investigar medicamentos que bloqueiam a produção de 7-DHC em combinação com outras terapias pode ter efeitos positivos no tratamento do câncer.

O estudo também ressalta a necessidade de estudos epidemiológicos adicionais para entender a relação entre os medicamentos que modulam a ferroptose, como o trazodone, e a incidência de câncer. Com medicamentos como o trazodone já aprovados pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos, torna-se essencial elevar os níveis plasmáticos de 7-DHC e investigar possíveis vínculos com o surgimento e metástase do câncer.

Este estudo inovador, apoiado pela Fundação Alemã de Pesquisa (DFG), pelo Centro Interdisciplinar de Pesquisa Clínica (IZKF) de Würzburg e pela Fundação José Carreras Leucemia, abriu novas possibilidades na pesquisa e tratamento do câncer. Ao descobrir o papel protetor do 7-DHC, os pesquisadores forneceram uma nova perspectiva sobre as complexidades biológicas subjacentes à sobrevivência das células cancerígenas e estratégias potenciais para combater a doença.

