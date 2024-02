Descoberta a Forma Única da Copar de uma Árvore Fossilizada de 350 Milhões de Anos

Cientistas fizeram uma descoberta extraordinária em New Brunswick, no Canadá – uma árvore fossilizada de 350 milhões de anos com uma copa surpreendentemente bem preservada. Essa descoberta desafia o que pensávamos saber sobre a vida vegetal antiga e oferece informações valiosas sobre a evolução das árvores.

Normalmente, as árvores no registro fossilizado são preservadas apenas como troncos, sem evidências de suas copas ou formas gerais. No entanto, essa descoberta recente apresenta uma rara exceção. Os pesquisadores, que publicaram seus achados na revista Current Biology, descrevem as árvores fossilizadas como tendo uma forma de copa tridimensional que se assemelha a uma samambaia ou palmeira.

O que torna essa descoberta ainda mais notável é a abundância de folhas encontradas ao redor do tronco. Ao contrário de samambaias modernas ou palmeiras, que têm folhas concentradas no topo, essa árvore antiga, conhecida como Sanfordiacaulis, tinha mais de 250 folhas que se estendiam a 1,75 metros do tronco. Os pesquisadores estimam que cada folha teria crescido ainda mais antes de terminar, sugerindo uma copa densa que se estendia pelo menos a 5,5 metros ao redor do tronco não lenhoso de 16 centímetros de diâmetro.

Essa forma de crescimento única permitiu que a árvore otimizasse a captura de luz solar e reduzisse a competição com outras plantas no solo, de acordo com os cientistas. Também fornece evidências de árvores menores prosperando sob uma copa florestal mais alta durante o período do Carbonífero Inferior.

Os fósseis incomuns foram descobertos por meio de uma colaboração entre pesquisadores do Museu de New Brunswick, de Saint John, e da Universidade de Saint Mary, em Halifax. Essa descoberta extraordinária destaca a natureza diversa e experimental da vida na Terra ao longo da história, desafiando nossas percepções familiares do que uma árvore deve parecer.

Embora a árvore Sanfordiacaulis represente uma experiência evolutiva malsucedida, sua descoberta lança luz sobre a ampla variedade de formas, formas e estratégias de crescimento que os organismos antigos adotaram. Ao estudar esses fósseis extraordinários, os cientistas continuam a desvendar os mistérios do passado de nosso planeta e a obter uma compreensão mais profunda da notável evolução da vida na Terra.

Definições:

– Fossilizado: O processo pelo qual materiais orgânicos ou organismos são preservados e transformados em rocha ao longo do tempo.

– Copas: A camada superior da vegetação em uma floresta, formando uma cobertura contínua acima do solo.

– Tronco: O caule principal de uma árvore, normalmente sustentando galhos e folhas.

– Samambaia: Uma planta que não produz flores, mas sim esporos, com folhas divididas que tendem a ser plumosas.

– Palmeira: Uma árvore de climas tropicais, geralmente com um tronco reto e não ramificado, grandes folhas agrupadas no topo e produzindo cocos ou tâmaras.

