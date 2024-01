Comer saladas no espaço: um risco inesperado para a saúde

Num estudo recente conduzido por investigadores da Universidade de Delaware, descobriu-se que alface e outros vegetais verdes folhosos cultivados no espaço podem ser mais suscetíveis a infeções bacterianas do que aqueles cultivados na Terra. Esta descoberta levanta preocupações sobre a segurança de consumir saladas durante missões espaciais.

A NASA tem estado a cultivar alface na Estação Espacial Internacional (EEI) há mais de três anos, fornecendo aos astronautas produtos frescos e uma sensação de casa. Estas verduras são cultivadas em ambientes controlados na EEI, com especial atenção dada às condições de temperatura, água e luz. No entanto, o estudo revelou que estas condições podem, na verdade, tornar as plantas mais propensas a infeções por patógenos humanos, como a Salmonella.

Os investigadores expuseram a alface a um ambiente de microgravidade simulada, semelhante ao da EEI, e descobriram que as plantas apresentavam um comportamento inesperado. Normalmente, quando as plantas detetam um agente stressante como a bactéria, os estômatos, que são pequenos poros nas folhas e caules, fecham-se para se defenderem da ameaça. No entanto, em condições de microgravidade, as plantas de alface mantiveram os estômatos abertos em vez de os fechar como mecanismo de defesa.

Para criar o ambiente de microgravidade simulada, os investigadores usaram um dispositivo chamado clinostato, que rodava as plantas a alta velocidade. Embora não seja verdadeira microgravidade, este método eliminava efetivamente o sentido de direção das plantas. O estudo também explorou a utilização potencial de uma bactéria auxiliar chamada B. subtilis UD1022 para proteger as plantas contra a Salmonella. Surpreendentemente, a equipa de pesquisa descobriu que a bactéria não conseguiu proporcionar proteção em condições semelhantes às do espaço.

No futuro, os investigadores sugerem possíveis soluções para mitigar o risco de infeções bacterianas em vegetais cultivados no espaço. A esterilização das sementes antes do cultivo e a incorporação de genética melhorada podem ajudar a reduzir a presença de micróbios nas plantas. No entanto, a entrada de micróbios no ambiente espacial continua a ser uma preocupação.

Estas descobertas destacam a necessidade de mais investigação e precauções no que diz respeito ao cultivo e consumo de produtos frescos no espaço. À medida que as missões espaciais se tornam mais frequentes e prolongadas, garantir a segurança e o valor nutricional da dieta dos astronautas será crucial para o seu bem-estar e para o sucesso das missões.

(Fonte: Artigo original retirado de https://www.mid-day.com/articles/eating-lettuce-salads-in-space-is-bad-for-health-researchers/23018252)

Termos e Definições Principais:

– Microgravidade: Uma condição de aparente ausência de peso vivenciada por objetos em órbita ao redor da Terra, onde a força da gravidade é reduzida.

– Estômatos: Pequenos poros nas folhas e caules das plantas que regulam a troca de gases, incluindo a absorção de dióxido de carbono e a libertação de oxigénio.

– Patógenos: Microrganismos causadores de doenças, como bactérias.

– Salmonella: Um tipo de bactéria que pode causar doenças transmitidas por alimentos, frequentemente associadas a alimentos ou água contaminados.

