Cientistas descobrem possível variabilidade na energia escura

Uma análise recente dos dados coletados pelo Dark Energy Survey (DES) revelou uma pista tentadora de que a energia escura, a misteriosa força responsável pela expansão acelerada do universo, pode não ser tão constante como se acreditava anteriormente. O DES, um projeto de seis anos para mapear centenas de milhões de galáxias nos céus do hemisfério sul, forneceu aos pesquisadores a tentativa mais abrangente de medir a expansão do universo usando supernovas do tipo Ia.

As supernovas do tipo Ia são um tipo de explosão estelar que sempre têm o mesmo brilho, permitindo que os cientistas meçam as vastas distâncias de suas galáxias hospedeiras. A nova análise, apresentada na reunião da Sociedade Astronômica Americana, reafirma que a expansão do universo está acelerando devido a uma fonte de energia desconhecida chamada energia escura, que compreende 70% do universo. A taxa dessa expansão está em linha com o modelo mais simples e aceito de energia escura, chamado lambda cold dark matter (ΛCDM), no qual a densidade de energia escura permanece constante.

No entanto, a análise também indica que o ΛCDM pode não ser uma correspondência exata. Existem indícios de que a energia escura pode mudar ao longo do tempo, sugerindo que uma explicação mais complexa pode ser necessária. A equipe considerou um modelo alternativo, chamado wCDM, no qual o parâmetro w, representando a densidade de energia escura, é permitido variar. O melhor ajuste para os dados das supernovas é w = -0,80.

Essa descoberta, embora ainda dentro da margem de erro, aumenta as tensões crescentes nos modelos cosmológicos. Cosmologistas têm lidado com várias discordâncias nos dados observacionais de diferentes épocas do universo. A possibilidade de que a energia escura seja mais complexa do que se pensava anteriormente agora está sendo seriamente considerada. Uma maior precisão na medição da energia escura será alcançada com os próximos levantamentos do Observatório Vera C. Rubin, do telescópio espacial Nancy Grace Roman e do telescópio espacial Euclid.

