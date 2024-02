Cientistas aproximam as estrelas da Terra com novos isótopos

Em uma conquista inovadora, uma equipe internacional de pesquisa do Facility for Rare Isotope Beams (FRIB) da Universidade Estadual de Michigan criou com sucesso cinco novos isótopos, aproximando os corpos celestes no céu do nosso planeta.

Destacados no periódico Physical Review Letters, esses isótopos recém-descobertos – tálio-182, tálio-183, itérbio-186, itérbio-187 e lutécio-190 – são o primeiro lote do tipo sintetizado no FRIB. Esse feito excepcional representa a capacidade do FRIB de gerar espécimes nucleares que, até agora, só existiam durante a colisão de estrelas de nêutrons extremamente densas.

A professora Alexandra Gade, diretora científica do FRIB, expressou entusiasmo com o progresso da equipe. Ela declarou: “Estamos confiantes de que podemos chegar ainda mais perto dos núcleos que são importantes para a astrofísica.” O empreendimento de pesquisa, liderado pelo físico sênior Oleg Tarasov, contou com a colaboração do Institute for Basic Science, na Coreia do Sul, e do RIKEN, no Japão.

A produção desses novos isótopos é um marco essencial para a compreensão dos processos naturais responsáveis pela criação de novos elementos nas estrelas. Ao replicar isótopos encontrados no rescaldo da fusão de estrelas de nêutrons, os cientistas podem desvendar os mistérios por trás da formação de elementos pesados como o ouro.

Para criar os isótopos, a equipe lançou um feixe de íons de platina em um alvo de carbono. Enquanto os experimentos iniciais utilizaram uma corrente de feixe dividida pelo estado de carga de 50 nanoampères, o FRIB já aumentou sua potência de feixe para 350 nanoampères e planeja atingir incríveis 15.000 nanoampères.

Embora a descoberta desses isótopos já seja significativa, ela abre um mundo de possibilidades para futuras explorações. O professor Bradley Sherrill, chefe do departamento de Separador Avançado de Isótopos Raros do FRIB, enfatizou o potencial de pesquisas adicionais e medições desses novos isótopos. Investigar suas meias-vidas, massas e outras propriedades ajudará a aprimorar nosso entendimento da ciência nuclear fundamental.

A jornada rumo a territórios desconhecidos começou. Como destaca o professor Sherrill: “Deixamos nosso lar e estamos começando a explorar.” Com sua conquista inovadora, os cientistas aproximaram as estrelas da Terra, desbloqueando um tesouro de conhecimento que nos espera no cosmos.

Termos-chave:

– Isótopos: Átomos do mesmo elemento com números diferentes de nêutrons.

– Estrela de Nêutrons: O núcleo colapsado de uma estrela massiva que passou por uma explosão de supernova, composto principalmente por nêutrons.

– Astrofísica: Ramo da astronomia que lida com as propriedades físicas de objetos e fenômenos celestes.

