Capcom reverte atualização do DRM para Resident Evil Revelations após reação negativa

Em resposta às críticas dos usuários do Steam, a Capcom reverteu rapidamente uma atualização recente para Resident Evil Revelations que introduzia medidas de gerenciamento de direitos digitais (DRM). A decisão veio após a classificação do jogo na plataforma cair para “principalmente negativa” devido à adição do DRM, que visava combater a pirataria, mas causou problemas de desempenho e modificações. A Capcom reconheceu os problemas e voltou o jogo ao seu estado anterior, garantindo que os mods voltassem a funcionar corretamente. No entanto, a empresa planeja relançar a atualização depois de resolver os problemas associados.

A atualização do DRM recebeu uma forte reação negativa, com os jogadores expressando sua frustração no Steam. Os fãs ficaram particularmente desapontados com o fato de que os mods, um aspecto crucial da comunidade do jogo, foram afetados. Os críticos lamentaram a decisão da Capcom de implementar DRM em um título mais antigo e consideraram isso um retrocesso para a empresa. Resident Evil Revelations, lançado originalmente para o Nintendo 3DS, posteriormente chegou a várias outras plataformas. O jogo segue os personagens Chris Redfield e Jill Valentine, da série Resident Evil, enquanto eles investigam uma situação perigosa em um cruzeiro abandonado.

Embora a resposta da Capcom à reação mostre sua disposição em lidar com as preocupações dos jogadores, a situação destaca o delicado equilíbrio entre prevenir a pirataria e preservar a comunidade de modificações nos jogos. Os desenvolvedores de jogos devem considerar cuidadosamente o impacto potencial das medidas de DRM em sua base de jogadores e garantir que quaisquer atualizações não prejudiquem a experiência de jogo. A situação com Resident Evil Revelations serve como um lembrete da importância de ouvir o feedback dos jogadores e considerar as implicações de longo prazo da implementação de DRM nos jogos.