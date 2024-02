Assembleias da Olimpíada de Ciências sediadas nos campi da PennWest

Os campi de Clarion e Califórnia da PennWest foram selecionados para sediar torneios regionais para a Olimpíada de Ciências da Pensilvânia, oferecendo uma oportunidade para estudantes do ensino médio e fundamental mostrarem seus conhecimentos e habilidades científicas. Os torneios ocorrerão na primavera e espera-se que atraiam um total de 650 estudantes.

O campus de Clarion, que anteriormente sediou o torneio regional do Noroeste, receberá os participantes em 24 de fevereiro. A Região Noroeste inclui vários condados da Pensilvânia, e os organizadores esperam a presença de aproximadamente 250 estudantes do ensino médio e fundamental da região.

Enquanto isso, o campus de Califórnia tem uma longa história de sediar o torneio regional do Sudoeste e fará isso novamente em 16 de março. Estudantes de diversos condados se reunirão no campus de Califórnia, com cerca de 400 participantes estimados.

Ambos os campi foram escolhidos por suas excelentes instalações e localizações centrais, garantindo fácil acesso para estudantes de condados vizinhos. Os torneios não apenas proporcionam uma plataforma para competição, mas também promovem a colaboração e o trabalho em equipe entre os participantes.

Estudantes do 6º ao 12º ano competirão em duas divisões: Divisão B para o 6º ao 9º ano e Divisão C para o 9º ao 12º ano. As equipes com melhor desempenho nesses torneios terão a oportunidade de avançar para a competição estadual.

A importância dos voluntários estudantis das faculdades da PennWest não pode ser subestimada. Esses voluntários dedicados ajudam a administrar os eventos, auxiliam na pontuação e atuam como guias para estudantes competidores, treinadores e famílias que visitam os campi. O envolvimento de clubes estudantis, principalmente aqueles voltados para ciência ou educação, tem sido fundamental para o sucesso de eventos anteriores da Olimpíada de Ciências.

Os torneios da Olimpíada de Ciências são organizados por uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada à melhoria da educação científica, ao estímulo do interesse dos estudantes pela ciência e ao reconhecimento de conquistas notáveis no campo. As competições consistem em uma série de eventos individuais e em equipe em diversas disciplinas científicas, incluindo biologia, ciências da Terra, química, engenharia, física e computação. Essa abordagem equilibrada testa o conhecimento, conceitos, habilidades de processo e aplicações científicas dos estudantes.

Ao sediar esses torneios regionais, a PennWest mantém seu compromisso de incentivar o talento científico e promover a paixão pela ciência entre as gerações mais jovens. Os eventos não apenas estimulam o crescimento intelectual, mas também fornecem aos estudantes uma plataforma para mostrar suas habilidades e competir com seus colegas em um ambiente de apoio.

