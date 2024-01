Acidente de Missão: Módulo Lunar Perde Combustível e Não Consegue Alcançar a Superfície Lunar

Resumo:

Num revés para a exploração espacial, o primeiro módulo lunar a ser lançado pelos EUA em 50 anos não conseguirá pousar na superfície lunar devido a um vazamento de combustível. O Peregrine 1, uma sonda espacial comercial, sofreu uma perda crítica de propelente logo após o lançamento. Embora a equipe tenha conseguido alimentar a matriz solar através de uma manobra improvisada, é esperado que os propulsores do módulo operem por no máximo mais 40 horas antes de perderem energia. Apesar desse contratempo, a sonda realizará experimentos no espaço antes que suas baterias se esgotem.

FAQ:

P: O que causou a falha do módulo lunar Peregrine 1?

R: O módulo sofreu uma perda crítica de combustível devido a uma anomalia no sistema de propulsão, que levou a um vazamento de combustível.

P: O módulo será capaz de coletar algum dado ou realizar experimentos?

R: Sim, embora incapaz de pousar na superfície lunar, o módulo realizará experimentos no espaço antes que suas baterias se esgotem.

P: Que equipamento o módulo carrega?

R: O módulo carrega equipamentos científicos da Nasa, incluindo instrumentos para medir os níveis de radiação, gelo de água da superfície e subsuperfície, o campo magnético e a exosfera. Também contém cargas não científicas, como amostras de DNA de ex-presidentes dos EUA e os restos de Gene Roddenberry, o criador de Star Trek.

P: Qual é a resposta da Nasa à falha do módulo lunar?

R: A Nasa está trabalhando com a Astrobotic para investigar a causa raiz do problema de propulsão e expressou que “o espaço é difícil”.

Apesar do lançamento inicial bem-sucedido, o módulo lunar Peregrine 1 enfrentou um grande contratempo quando um vazamento de combustível resultou em uma perda crítica de propelente. A Astrobotic, empresa responsável pelo projeto, confirmou a anomalia no sistema de propulsão e afirmou que o módulo não seria capaz de alcançar a superfície lunar. No entanto, a equipe conseguiu improvisar uma manobra para orientar o módulo em direção ao sol e garantir a funcionalidade de sua matriz solar.

Infelizmente, os propulsores do módulo só podem operar por um tempo limitado, estimado em cerca de 40 horas no máximo. Como resultado, o objetivo agora é impulsionar o Peregrine o mais próximo possível da distância lunar antes que ele perca sua capacidade de manter uma posição voltada para o sol e, por fim, perca energia.

O módulo lunar Peregrine 1, que carregava equipamentos científicos da Nasa, incluindo instrumentos para medir vários aspectos da superfície lunar, foi lançado no poderoso foguete Vulcan Centaur, uma joint venture da Boeing e Lockheed. Seu pouso planejado na lua tinha a expectativa de fornecer dados valiosos para futuras missões tripuladas.

Entre as cargas científicas a bordo estão instrumentos projetados para medir os níveis de radiação, gelo de água da superfície e subsuperfície, o campo magnético e a exosfera. Além disso, o módulo carregava cinco pequenos rovers lunares e cargas não científicas, incluindo amostras de DNA de ex-presidentes dos EUA e as cinzas de Gene Roddenberry, o criador de Star Trek.

Embora o módulo lunar Peregrine 1 não seja capaz de realizar seu pouso lunar pretendido, ele ainda realizará experimentos no espaço antes que suas baterias inevitavelmente se esgotem. A Nasa expressou seu compromisso em trabalhar com a Astrobotic para investigar e entender a causa raiz do problema de propulsão, enfatizando os desafios da exploração espacial.