A NASA realiza teste bem-sucedido do potente motor do foguete para missões à Lua

A NASA concluiu recentemente um teste bem-sucedido do motor RS-25, marcando o segundo teste em menos de uma semana. O foguete mega SLS (Sistema de Lançamento Espacial), alimentado pelo motor RS-25, passou por um disparo de oito minutos no Stennis Space Center, em Mississippi. Este teste faz parte dos esforços da NASA para certificar uma variante do motor para futuras missões à Lua.

Os engenheiros estão utilizando tecnologia do programa do ônibus espacial para se prepararem para expedições lunares mais ambiciosas. A série contínua de 12 testes visa pavimentar o caminho para a missão Artemis 5, programada para 2029. O teste teve foco na avaliação de diversos componentes novos do motor, incluindo um bocal, atuadores hidráulicos, dutos flexíveis e turbobombas. A contratante principal Aerojet Rocketdyne, uma subsidiária da L3Harris, supervisiona a produção desses motores.

A Artemis 5 faz parte do programa maior Artemis da NASA, com o objetivo de pousar astronautas na Lua já em 2026 durante a Artemis 3. A Artemis 1, a primeira missão bem-sucedida do programa, envolveu o envio de manequins carregados de instrumentos, experiências científicas e cubesats ao redor da Lua. A Artemis 2 está atualmente em fase de planejamento e irá transportar quatro astronautas em um sobrevoo lunar.

No entanto, o programa Artemis tem enfrentado desafios, resultando em atrasos. A Artemis 2 foi adiada para setembro de 2025, com a Artemis 3 agora prevista para 2026. Para lidar com essas questões, as missões Artemis 2, 3 e 4 utilizarão motores RS-25 modificados de missões passadas do ônibus espacial, enquanto a Artemis 5 e missões subsequentes incorporarão novas variantes com capacidades adicionais de impulso.

O objetivo dos testes do motor RS-25 é aumentar sua potência para 113%, garantindo segurança operacional para missões futuras. Os dados coletados durante a série de testes contribuirão para a revisão final de certificação de design. A Boeing está liderando o desenvolvimento do SLS, que reutiliza componentes do programa do ônibus espacial. Além disso, a Northrop Grumman é responsável pelos propulsores, utilizando tecnologia adquirida da Orbital ATK em 2017.

O último teste do motor da NASA representa um marco significativo, já que a agência se esforça para impulsionar a exploração humana ainda mais no espaço. Esses avanços na tecnologia de foguetes desempenharão um papel crucial na moldagem de futuras missões lunares, aproximando a humanidade ainda mais da Lua e além.

Perguntas Frequentes (FAQ): Teste do Motor RS-25 da NASA para Missões à Lua

P: Qual motor a NASA testou recentemente para missões à Lua?

R: A NASA concluiu recentemente um teste bem-sucedido do motor RS-25, que alimenta o foguete mega SLS (Sistema de Lançamento Espacial).

P: Onde ocorreu o teste do motor?

R: O teste do motor ocorreu no Stennis Space Center, em Mississippi, EUA.

P: Qual é o objetivo da série contínua de 12 testes?

R: A série contínua de 12 testes visa certificar uma variante do motor RS-25 para futuras missões à Lua.

P: Quais componentes foram avaliados durante o recente teste do motor RS-25?

R: O recente teste do motor avaliou vários componentes novos, incluindo um bocal, atuadores hidráulicos, dutos flexíveis e turbobombas.

P: Qual empresa supervisiona a produção dos motores RS-25?

R: A produção dos motores RS-25 é supervisionada pela Aerojet Rocketdyne, uma subsidiária da L3Harris.

P: O que é o programa Artemis?

R: O programa Artemis é a iniciativa da NASA voltada ao pouso de astronautas na Lua, com a Artemis 3 programada para 2026.

P: Qual era o objetivo dos testes do motor RS-25?

R: O objetivo dos testes do motor RS-25 é aumentar sua potência para 113%, garantindo segurança operacional para futuras missões.

P: Quem está liderando o desenvolvimento do SLS?

R: A Boeing está liderando o desenvolvimento do Sistema de Lançamento Espacial (SLS), que reutiliza componentes do programa do ônibus espacial.

P: Quem é responsável pelos propulsores do SLS?

R: A Northrop Grumman é responsável pelos propulsores do SLS, utilizando tecnologia adquirida da Orbital ATK em 2017.

Termos-chave e jargões:

– Motor RS-25: O motor utilizado para alimentar o foguete mega Sistema de Lançamento Espacial (SLS) da NASA.

– Stennis Space Center: Uma instalação da NASA localizada em Mississippi, onde são realizados testes de motores e outras atividades.

– Programa Artemis: A iniciativa da NASA para pousar astronautas na Lua, com várias missões planejadas.

– Aerojet Rocketdyne: Uma empresa que supervisiona a produção dos motores RS-25, subsidiária da L3Harris.

– Impulso: A força gerada para impulsionar um foguete ou espaçonave durante a operação.

Links Relacionados Sugeridos:

– Programa Artemis da NASA

– Sistema de Lançamento Espacial da NASA

– Motores Líquidos da Aerojet Rocketdyne

– Sistemas de Propulsores da Northrop Grumman