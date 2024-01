A influência da gravidade: revelando novos insights sobre as propriedades mecânicas do próton

A gravidade, uma força que molda o cosmos em escalas grandes, está sendo aproveitada para descobrir detalhes notáveis ​​no menor nível da matéria. Físicos nucleares do Thomas Jefferson National Accelerator Facility, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, fizeram recentemente uma descoberta empolgante que conecta teorias da gravitação às interações entre partículas subatômicas.

Em um artigo publicado em Reviews of Modern Physics, os pesquisadores apresentam um instantâneo inovador da distribuição da força forte dentro do próton. Esse instantâneo fornece insights valiosos sobre o estresse de cisalhamento experimentado pelas partículas de quarks que compõem o próton.

O autor principal, Volker Burkert, explica que essa medição lança luz sobre o ambiente em que existem os blocos de construção do próton. Os prótons são compostos por três quarks unidos pela força forte. Tentar separar um quark de um próton requer uma força surpreendente de mais de quatro toneladas.

No entanto, devido a uma propriedade dos quarks conhecida como “cor”, a natureza não permite a extração de um único quark de dentro de um próton. Em vez disso, a força aplicada para separar um quark de um próton resulta na criação de um par quark/antiquark sem cor, deixando para trás um próton sem cor. Essa ilustração destaca a força intrínseca dentro do próton.

Essa medição representa apenas a segunda propriedade mecânica do próton a ser quantificada. Outras propriedades incluem pressão interna, distribuição de massa, momento angular e estresse de cisalhamento. Essa conquista foi possível graças a dados coletados ao longo de duas décadas e a uma previsão com meio século de idade.

Nos anos 1960, uma teoria surgiu sugerindo que a interação entre gravidade e partículas subatômicas poderia revelar diretamente as propriedades mecânicas do próton. No entanto, naquela época, a grande disparidade de força entre a gravidade e outras forças parecia intransponível.

A descoberta veio de experimentos realizados no Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF) no Jefferson Lab. Ao estudar o espalhamento Compton virtual profundo, onde um elétron interage com um próton e produz fótons de alta energia, os pesquisadores, sem saber, coletaram os dados necessários para acessar as propriedades mecânicas do próton.

Surpreendentemente, o espalhamento Compton virtual profundo está relacionado à forma como a gravidade interage com a matéria, conforme descrito no livro “Gravitation”, de Misner, Thorne e Wheeler, de 1973. Essa descoberta empolgante abre novas possibilidades para explorar a influência da gravidade no reino subatômico.

Através da convergência de teorias da gravitação e da física nuclear, os cientistas estão obtendo insights sem precedentes sobre os blocos fundamentais da matéria. Essa pesquisa não apenas aprofunda nossa compreensão do próton, mas também demonstra o impacto profundo da gravidade nas menores escalas do universo.

Definições:

– Gravidade: Uma força que molda o cosmos em escalas grandes.

– Partículas subatômicas: Partículas menores que átomos e que são os blocos de construção da matéria.

– Força forte: A força que une os quarks dentro de um próton.

– Quarks: Partículas elementares que são os blocos de construção de prótons e nêutrons.

– Próton: Uma partícula subatômica que é carregada positivamente e faz parte do núcleo de um átomo.

– Estresse de cisalhamento: Uma medida da força por unidade de área que atua dentro de um material como resultado de uma força ou pressão aplicada.

– Sem cor: Sem cor, neste contexto, referindo-se à ausência da propriedade de “cor” nos quarks.

