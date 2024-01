Wzmacnianie właściwości mechanicznych materiałów termoelektrycznych za pomocą zanieczyszczeń

Naukowcy dokonali znaczących postępów w zrozumieniu wpływu zanieczyszczeń na właściwości mechaniczne materiałów termoelektrycznych. Te materiały posiadają unikalną zdolność do przekształcania ciepła odpadowego w energię elektryczną, co czyni je ważnymi w redukcji zużycia energii w różnych zastosowaniach.

Badacze ze Skoltech, Instytutu Biochemii Fizycznej im. Emanuela RAS oraz innych wiodących organizacji naukowych w Rosji i Izraelu przeprowadzili badanie dotyczące wpływu dodatku zanieczyszczeń na telurkowód ołowiu (PbTe), materiał termoelektryczny. Wyniki ich badań, opublikowane w Applied Physics Letters, dostarczają cennych informacji na temat poprawy właściwości mechanicznych i trwałości generatorów termoelektrycznych.

Telurkowód ołowiu jest obecnie wykorzystywany na gazociągach w regionach, gdzie tradycyjne linie zasilające nie są możliwe do zrealizowania. Poprzez zastosowanie materiałów termoelektrycznych, ciepło generowane przez spalanie gazu może być przekształcone w energię elektryczną, zasilając czujniki. Jednak telurkowód ołowiu jest podatny na degradację, gdy wchodzi w kontakt z materiałami o innym współczynniku rozszerzalności termicznej.

Badania wykazały, że właściwości mechaniczne materiału różnią się w zależności od rodzaju domieszkowania – procesu wprowadzenia zanieczyszczeń do struktury krystalicznej półprzewodnika. Domieszkowanie typu N, które powoduje nadmiar elektronów jako głównych nośników ładunku, zwiększa plastyczność i zmniejsza ryzyko degradacji. Natomiast domieszkowanie typu P, które wykorzystuje „dziury” jako głównych nośników ładunku, zwiększa twardość materiału, ale sprawia, że staje się bardziej kruchy.

Te spostrzeżenia ułatwią wybór odpowiedniego domieszki, która może poprawić właściwości mechaniczne i trwałość generatorów termoelektrycznych opartych na tellurku ołowiu. Badanie było wspierane przez Rosyjską Akademię Nauk i przyczynia się do rozwoju zaawansowanych metod obliczeniowych przewidywania zachowania materiałów w warunkach takich jak temperatura i efekty korelacyjne.

Wykorzystując potencjał zanieczyszczeń, naukowcy przyczyniają się do projektowania i rozwoju bardziej wydajnych i odpornych materiałów termoelektrycznych, co przyczynia się do globalnego celu redukcji zużycia energii i ciepła odpadowego.

