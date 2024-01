The Power of Sustainable Logging in Managing Global Flood Risks

Siła zrównoważonej gospodarki leśnej w zarządzaniu globalnym ryzykiem powodzi

Artykuł opublikowany niedawno w czasopiśmie Science of the Total Environment podkreśla konieczność uznania wpływu zdrowych lasów na zarządzanie rosnącym ryzykiem powodzi na całym świecie. Badacze z Uniwersytetu Brytyjskiej Kolumbii (UBC) twierdzą, że kluczowe jest przejście na bardziej zrównoważone praktyki i polityki leśnictwa w celu skutecznego łagodzenia tego ryzyka.

Dr Younes Alila, hydrolog i Henry Pham, doktorant na UBC, przeprowadzili kompleksową syntezę badań hydrologicznych obejmujących kilka dziesięcioleci. Odkryli, że wiele wcześniejszych badań znacznie niedoszacowało wpływ pokrycia leśnego na ryzyko powodzi. W rezultacie polityka i praktyki zarządzania lasami często były źle poinformowane lub nieprawidłowe.

Tradycyjnie naukowcy stosowali podejście deterministyczne w celu zrozumienia ryzyka powodziowego. Jednak ta ograniczona perspektywa nie uwzględnia skomplikowanych interakcji między różnymi czynnikami wpływającymi na powodzie, takimi jak gromadzenie się śniegu, opady deszczu i cechy krajobrazu. Badacze proponują podejście probabilistyczne, które uwzględnia te wszystkie zmienne w celu bardziej dokładnej oceny ryzyka powodziowego.

Według dr Alila, ramy probabilistyczne można zastosować do badania przyczyn ryzyka powodziowego w różnych miastach i regionach. W samym Kolumbii Brytyjskiej (B.C.) trwający masowy wyrąb drzew i pożary lasów przyczyniły się do eskalacji ryzyka powodziowego. Badacze zalecają stosowanie praktyk regeneracyjnych, takich jak selektywny wyrąb drzew i cięcie małych fragmentów, zamiast masowego wyrębu, który według nich pogarsza ryzyko powodziowe.

Masowy wyrąb drzew prowadzi nie tylko do poważniejszych i częstszych powodzi, ale również ma szkodliwy wpływ na ekosystemy rzeczne i jakość wody w miejscowych zlewniach. W zagrożeniu jest tysiące istnień ludzkich i ekosystemów dolnych regionów. Dlatego niezbędne jest zrównoważone zarządzanie pokryciem leśnym w celu ochrony przed rosnącym ryzykiem powodziowym, które jest wynikiem czynników takich jak zmiany klimatyczne.

Jak podkreśla dr Alila, lasy stanowią naturalną ochronę przed globalnym ryzykiem powodziowym. Aby skutecznie zarządzać zasobami wodnymi i leśnymi, polityka powinna opierać się na aktualnych i solidnych badaniach naukowych. Czas priorytetowo traktować zrównoważone praktyki w zakresie wyrębu drzew, aby stworzyć bardziej odporną przyszłość wobec narastającego ryzyka powodziowego na całym świecie.

FAQ:

1. Jaki jest główny temat artykułu?

Głównym tematem artykułu jest uznawanie wpływu zdrowych lasów na zarządzanie rosnącym ryzykiem powodziowym na całym świecie oraz konieczność zastosowania zrównoważonych praktyk i polityk leśnictwa w celu skutecznego łagodzenia tego ryzyka.

2. Co odkryli badacze z Uniwersytetu Brytyjskiej Kolumbii (UBC)?

Badacze z UBC odkryli, że wcześniejsze badania znacznie niedoszacowały wpływu pokrycia leśnego na ryzyko powodziowe, co prowadziło do źle poinformowanych polityk i praktyk zarządzania lasami.

3. W czym różni się tradycyjne deterministyczne podejście do rozumienia ryzyka powodziowego od proponowanego podejścia probabilistycznego?

Tradycyjne podejście deterministyczne koncentruje się na zrozumieniu ryzyka powodziowego poprzez analizę bezpośrednich związków przyczynowo-skutkowych. W przeciwieństwie do tego, proponowane podejście probabilistyczne uwzględnia skomplikowane interakcje między różnymi czynnikami wpływającymi na powodzie, takimi jak gromadzenie się śniegu, opady deszczu i cechy krajobrazu, aby zapewnić bardziej dokładną ocenę ryzyka powodziowego.

4. Jakie są sugerowane praktyki regeneracyjne w celu łagodzenia ryzyka powodziowego?

Badacze zalecają stosowanie praktyk regeneracyjnych, takich jak selektywny wyrąb drzew i cięcie małych fragmentów, zamiast masowego wyrębu, ponieważ stwierdzili, że masowy wyrąb drzew pogarsza ryzyko powodziowe. Te praktyki regeneracyjne mogą pomóc zmniejszyć koszty katastrof powodziowych i mają mniejszy negatywny wpływ na ekosystemy rzeczne i jakość wody.

5. Jakie są dodatkowe zagrożenia związane z masowym wyrębem drzew?

Masowy wyrąb drzew prowadzi nie tylko do poważniejszych i częstszych powodzi, ale również ma szkodliwy wpływ na ekosystemy rzeczne i jakość wody w miejscowych zlewniach. Tysiące istnień ludzkich i ekosystemów dolinowych są zagrożone.

6. W jaki sposób lasy stanowią naturalną ochronę przed globalnym ryzykiem powodziowym?

Lasy pełnią rolę naturalnej ochrony przed ryzykiem powodziowym poprzez regulację przepływu wody, absorpcję opadów deszczu i zapobieganie erozji gleby. Zdrowe lasy mogą pomóc łagodzić skutki powodzi i chronić społeczności w dolnym biegu rzek.

