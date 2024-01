Szybsza utrata lodu w Grenlandii budzi obawy dotyczące cyrkulacji oceanicznej

Lodowiec Grenlandii traci masę lodu w znacznie wyższym tempie niż wcześniej szacowano, wynika z niedawno opublikowanego badania przeprowadzonego przez naukowców z Laboratorium Propulsji Odrzutowej NASA. Badania opublikowane w czasopiśmie Nature ujawniają, że w ciągu ostatnich czterdziestu lat lodowiec stracił około jednej piątej więcej masy lodu niż wcześniej sądzono.

Dane z satelitów zanalizowano, aby ocenić cofanie się lodowców na krawędziach lodowca w latach 1985-2022. Wyniki pokazały, że spośród 207 badanych lodowców, 179 znacznie się cofnęło, 27 utrzymało swoje pozycje, a jeden nieznacznie się przesunął.

Co interesujące, większość utraty lodu nastąpiła poniżej poziomu morza w fiordach wokół Grenlandii. Choć ta dodatkowa utrata lodu ma ograniczony wpływ na poziom morza, budzi ona istotne obawy dotyczące cyrkulacji oceanicznej. Wycofywanie się lodowców działa jak wyciąganie wtyczki z fiordu, co umożliwia przyspieszoną strużkę lodu do oceanu. Z kolei wpływa to na ruch lodu ze szczytów wyższych terenów, a ostatecznie przyczynia się do wzrostu poziomu morza.

W ostatnich latach tempo cofania się lodowców znacznie przewyższyło tempo wzrostu, co skutkowało znacznym zmniejszeniem rezerwy lodowej. Należy zauważyć, że jeden lodowiec o nazwie Zachariae Isstrom stracił najwięcej lodu, odkrywając niewyobrażalne 160 miliardów ton masy. Lodowiec Jakobshavn Isbrae na zachodnim wybrzeżu stracił 88 miliardów ton, co uczyniło go drugim najbardziej dotkniętym lodowcem.

Chociaż jeden lodowiec o nazwie Qajuuttap Sermia zyskał niewielką ilość lodu, nie było to wystarczające, aby zrównoważyć straty z innych lodowców. Podkreśla to ogólny trend utraty lodu w Grenlandii.

Zrozumienie przyspieszonej utraty lodu i jej konsekwencji dla cyrkulacji oceanicznej jest kluczowe dla przewidywania wzrostu poziomu morza w przyszłości i oceny potencjalnego wpływu na obszary przybrzeżne na całym świecie. Dalekie badania w tej dziedzinie z pewnością rzucą więcej światła na złożoną dynamikę lodowca Grenlandii i jej konsekwencje dla naszej planety.

