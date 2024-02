Rozszerzanie granic: CRAFT i Unity Health Toronto rewolucjonizują badania medyczne

W niesamowitym kroku Centrum Badań i Zastosowań Technologii Fluidalnych (CRAFT) ogłosiło przełomowe rozszerzenie, które obejmuje Unity Health Toronto, renomowaną sieć akademickich szpitali i szanowany instytut badań medycznych w Kanadzie. To rozszerzenie, planowane do 2028 roku, umacnia dynamiczne partnerstwo między Uniwersytetem w Toronto (U of T), Narodową Radą Badań Kanady (NRC) i Unity Health Toronto w pionierskich osiągnięciach w dziedzinie mikrofluidyki, mających dalekosiężne implikacje dla zdrowia ludzkiego.

Ta zwiększona współpraca, wzmocniona znaczącą inwestycją w wysokości 21 milionów dolarów, zapewni bezcenne wsparcie dla licznych szkoleniowców U of T, którzy będą współpracować z naukowcami NRC, inżynierami i naukowcami klinicznymi. Wspólnie podejmą oni fascynujące projekty skoncentrowane na diagnostyce, biofabrykacji i systemach organów na czipie.

Dzięki połączeniu Unity Health Toronto z CRAFT pojawia się nowa przestrzeń możliwości, gdyż klinicyści teraz współpracują z naukowcami. Ta współpraca otwiera drogę do rozwoju nowatorskich technologii mikrofluidycznych, które mogą wykrywać i monitorować ryzyko zakażeń w jednostkach intensywnej opieki oraz szybko identyfikować choroby obwodowych tętnic. Co ważne, testowanie i walidacja tych technologii bezpośrednio w miejscach leczenia przyspieszy wprowadzenie ich do życia codziennego i sprzyja współpracy z partnerami przemysłowymi.

Transformatywna wizja stojąca za CRAFT skupia się na wykorzystaniu mikrofluidyki do rewolucjonizacji dziedzin naukowych i klinicznych w Kanadzie i na skalę światową. Kierowana przez dr. Teodora Veresa, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Centrum Badań Urządzeń Medycznych NRC i Współdyrektora CRAFT, inicjatywa ta ma na celu umożliwienie młodemu pokoleniu studentów stwarzania innowacyjnych postępów w dziedzinie mikrofluidyki. Te osiągnięcia mają potencjał przekształcenia diagnozy i leczenia chorób, wprowadzając nową erę medycyny precyzyjnej.

Mikrofluidyka, dzięki swojej unikalnej zdolności do manipulowania płynami na mikroskopową skalę, posiada ogromny potencjał w różnych dziedzinach, takich jak inżynieria, medycyna, biologia i chemia. Oferuje zróżnicowane zastosowania, takie jak szybkie urządzenia diagnostyczne umożliwiające testy na miejscu dla chorób, eliminując czasochłonne przetwarzanie w laboratorium. Ponadto, mikrofluidyka odgrywa istotną rolę w biosensorach, umożliwiając społecznościom odległym przekazywanie dokładnych danych specjalistom, przełamując geograficzne bariery dostępu do opieki zdrowotnej.

Jednym z inspirujących projektów współpracy w toku jest współpraca dr. Claudi dos Santos, lekarza intensywnego nadzoru i naukowca w Unity Health Toronto, z badaczami CRAFT w celu opracowania mikrofluidycznego urządzenia zdolnego do wykrywania biomarkerów sepsy w jednostkach intensywnej opieki. To rewolucyjne urządzenie obiecuje szybszą diagnozę i leczenie sepsy, stanu, który może być śmiertelny, jeśli nie zostanie natychmiast zdiagnozowany.

Kolejnym nowatorskim zastosowaniem mikrofluidyki jest technologia organu na czipie, umożliwiająca wzrost komórek, tkanek, a nawet działających odcinków narządów poza organizmem. Modele biologiczne te mają ogromny potencjał do przesiewowego badania cząsteczek terapeutycznych, polepszając medycynę precyzyjną przez identyfikację idealnych terapii dostosowanych do potrzeb poszczególnych pacjentów.

Od momentu powstania w 2018 roku, CRAFT dynamicznie się rozwija i obejmuje teraz trzy ośrodki badań i rozwoju: Tissue Foundry, Device Foundry oraz NRC Device Fabrication and Scale-Up facility. Te nowoczesne obiekty umożliwiają współpracę między środowiskiem akademickim, studentami, sektorem przemysłowym i rządem, przyspieszając przekładanie przełomowych badań na praktyczne zastosowania.

Do tej pory CRAFT osiągnął już znaczące postępy, korzystając tylko w 2023 roku z usług 125 unikalnych użytkowników z U of T i powiązanych szpitali. Inicjatywa zaangażowała 44 badaczy i 114 szkoleniowców, co zaowocowało 69 publikacjami recenzowanymi, 22 zgłoszeniami patentowymi i utworzeniem trzech spin-offów.

Jak zaznacza dr Axel Guenther, profesor inżynierii mechanicznej na U of T i współdyrektor CRAFT, sukces ten jest rezultatem wspólnych wysiłków NRC, Wydziału Wiceprezydenta ds. Badań i Innowacji oraz wydziałów Inżynierii, Sztuk i Nauk, Medycyny i Farmacji U of T. Współpraca z Unity Health Toronto obiecuje rewolucję w opiece nad pacjentem, wykorzystując moc i potencjał mikrofluidycznych urządzeń w ośrodkach klinicznych.

Przełomowe badania realizowane przez CRAFT i Unity Health Toronto stanowią przykład nieograniczonego potencjału międzydziedzinowych współprac. Poprzez harmoniczne integrowanie wiedzy z praktyki klinicznej, nauki i inżynierii, te instytucje wytyczają drogę dla przyszłości, w której innowacyjne technologie mikrofluidyczne odmienią krajobraz opieki zdrowotnej, poprawiając diagnozę, leczenie i wyniki pacjentów. Odwiedziny ich otwartych obiektów badawczych, uczestnictwo w Kursie Profesjonalnym Mikrofluidyki lub sympozjum badawczym 12 października 2024 roku dostarczą nieocenionych informacji na temat kolejnej fali badań i zastosowań medycznych.

Sekcja Pytań i Odpowiedzi na podstawie głównych tematów i informacji przedstawionych w artykule:

1.

P: Czym jest CRAFT i jaki jest jego cel?

O: CRAFT to Centrum Badań i Zastosowań Technologii Fluidalnych. Jego celem jest wykorzystanie mikrofluidyki do rewolucjonizacji naukowych i klinicznych dziedzin w Kanadzie i na świecie.

2.

P: Jakie partnerstwa uczestniczą w rozwoju CRAFT?

O: Partnerami uczestniczącymi w rozwoju CRAFT są University of Toronto (U of T), Narodowa Rada Badań Kanady (NRC) oraz Unity Health Toronto.

3.

P: Jaki jest cel współpracy między Unity Health Toronto a CRAFT?

O: Współpraca ma na celu rozwijanie nowatorskich technologii mikrofluidycznych umożliwiających wykrywanie i monitorowanie ryzyka zakażeń w jednostkach intensywnej opieki oraz szybką identyfikację chorób obwodowych tętnic. Celem jest również przyspieszenie wprowadzenia technologii do praktyki klinicznej poprzez integrację wiedzy klinicznej.

4.

P: Jaka jest rola mikrofluidyki w opiece zdrowotnej?

O: Mikrofluidyka, dzięki swojej unikalnej zdolności do manipulowania płynami na mikroskopową skalę, ma zastosowanie w różnych dziedzinach opieki zdrowotnej. Może być wykorzystana w szybkich urządzeniach diagnostycznych, biosensorach i technologii organu na czipie do przesiewowego badania cząsteczek terapeutycznych.

5.

P: Jaki jest przykład projektu współpracy z wykorzystaniem mikrofluidyki?

O: Jednym z przykładów jest współpraca dr. Claudi dos Santos, lekarza intensywnego nadzoru i naukowca z Unity Health Toronto, oraz badaczy CRAFT w celu opracowania mikrofluidycznego urządzenia zdolnego do wykrywania biomarkerów sepsy w jednostkach intensywnej opieki.

6.

P: Jakie są obiekty badań i rozwoju podlegające CRAFT?

O: Obiekty badań i rozwoju podlegające CRAFT to Tissue Foundry, Device Foundry oraz NRC Device Fabrication and Scale-Up facility.

7.

P: Jakie są główne osiągnięcia CRAFT do tej pory?

O: CRAFT zaangażował badaczy i szkoleniowców, co zaowocowało publikacjami recenzowanymi, zgłoszeniami patentowymi i utworzeniem spin-offów.

8.

P: Jak mogę dowiedzieć się więcej o badaniach i zastosowaniach technologii mikrofluidycznych?

O: Możesz odwiedzić otwarte obiekty badawcze CRAFT, wziąć udział w Kursie Profesjonalnym Mikrofluidyki lub w sympozjum badawczym 12 października 2024 roku.