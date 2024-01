Raspberry Pi 5: Wysokie tempo produkcji oczekiwane, aby zaspokoić popyt

Raspberry Pi Ltd szybko zwiększa produkcję płytek Raspberry Pi 5, aby sprostać popytowi. Obecne tempo produkcji wynosi 70 000 sztuk na tydzień, a wkrótce planowana jest skala do 90 000 sztuk na tydzień, co znacząco poprawi dostępność. Dyrektor generalny firmy, Eben Upton, wyraził pewność co do procesu produkcji i zapewnił klientów, że utrzymają oni to przyspieszone tempo, dopóki zaległości nie zostaną zaspokojone, a dostawcy nie będą mieć odpowiednich zapasów.

Według Uptona, niedawny wzrost produkcji wynika głównie z dodania większej liczby głowic testowych do automatycznych stanowisk testowych, za co doceniono firmę Sony za jej znaczący wkład. Płytki Raspberry Pi są produkowane w fabryce w Pencoed w Walii, gdzie cały proces, od testowania do pakowania, odbywa się przy użyciu maszyn.

Podczas gdy płytki Raspberry Pi 4 są obecnie szeroko dostępne, nowe modele Raspberry Pi 5 doświadczają pewnych niedoborów w autoryzowanych sklepach w Stanach Zjednoczonych. Jednak są one dostępne w sklepach w Wielkiej Brytanii. Niewielka różnica w cenie między modelami Pi 4 i Pi 5, przy czym ten drugi oferuje znaczące ulepszenia w zakresie prędkości, prędkości USB i Wi-Fi, możliwości podłączenia dysków SSD M.2, podwójnych portów kamery i wiele więcej, sprawia, że Pi 5 jest atrakcyjnym wyborem dla większości prywatnych twórców.

Warto zauważyć, że firmy, które już wykorzystują płytki Pi 4 w swoich produktach lub przypadkach użycia w przedsiębiorstwie, mogą preferować kontynuowanie zakupu starszej płytki. Raspberry Pi 5 wymaga nowej obudowy, zasilacza o wyższym woltarzu i w większości przypadków aktywnego chłodzenia.

FAQ

