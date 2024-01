Rafty z makroalg w jako lifeline dla młodych oceanicznych ryb

Fascynujące badanie przeprowadzone przez Griffith University odkryło krytyczną rolę, jaką odgrywają dryfujące rafty z makroalg w zapewnianiu siedlisk dla różnorodnej grupy młodych ryb oceanicznych. Opublikowane w Estuarine, Coastal and Shelf Science badania przeprowadzone na obszarze dziedzictwa światowego Ningaloo Coast w zachodniej Australii wykazały, że ryby są bardziej liczne wokół tych raftów w porównaniu do otwartej wody.

Badanie zidentyfikowało jedenastu gatunków młodych ryb, które związane są z raftami z gatunku Sargassum, oraz jeden gatunek, który występuje zarówno u młodych jak i dorosłych osobników. Te dryfujące rafty z makroalg stanowią rozległe siedliska w przybrzeżnych wodach i wspierają rozwijające się społeczności młodych ryb w przestrzeniach inaczej niezwykle ubogich w otwartym oceanie.

Tworzenie się tych raftów następuje, gdy burze odczepiają algę przyczepioną do podłoża morskiego, powodując, że unoszą się one na powierzchnię za pomocą wypełnionych powietrzem pęcherzyków znanych jako pneumocysty. Szczególnie na terenie dziedzictwa światowego Ningaloo Coast rafty te są głównie złożone z gatunku Sargassum spp., makroalg, które obficie rosną na rafach koralowych, ale mogą odrywać się podczas burzowej pogody.

Pod wpływem prądów zebrane algi przemieszczają się na powierzchnię oceanu, gdzie przekształcają się w rozległe rafty, przyciągając znaczną liczbę młodych ryb i innych organizmów morskich. Te rafty, które mogą być większe niż jeden kilometr kwadratowy, tworzą istotne siedlisko przejściowe dla młodych ryb przybrzeżnych i przyczyniają się do ogólnej różnorodności ekosystemów morskich.

Zespół badawczy użył stabilnych izotopów do zbadania diety ryb związanych z tymi algowymi raftami, mając na celu ustalenie, czy żywienie bierze się głównie z alg Sargassum czy też fitoplanktonu. Wyniki wskazały, że cztery z pięciu najczęściej badanych gatunków ryb mają dietę generalistyczną, przy czym znacząca część (od 55% do 72%) ich produkcji pierwotnej pochodziła głównie z gatunku Sargassum spp., a nie z planktonu.

Mimo że to badanie skupiło się na małych raftach algowych, nie większych niż metr kwadratowy, okazało się, że odgrywają one kluczową rolę w wspieraniu znacznych populacji młodych ryb. Zaskakująco, zaobserwowano, że pojedyncza unosząca się alga przyciągnęła ponad 80 ryb, a większe rafty przekraczające 100 metrów kwadratowych zostały udokumentowane jako przyciągające większe zwierzęta morskie, w tym dorosłe kałamarnice.

Te badania rzuciły światło na wzajemne powiązania między środowiskami bentycznymi (przybrzeżnymi) a pelagicznymi (otwartymi oceanami). Makroalgi odłamujące się od osadów przybrzeżnych pełnią zarówno rolę siedliska, jak i kluczowego źródła pożywienia dla młodych ryb pelagicznych, które ostatecznie wracają do przybrzeżnych siedlisk bentycznych. Te siedliska przejściowe zapewniane przez rafty z alg oferują schronienie i pożywienie dla młodych ryb, gdy przygotowują się do osiedlenia się na obszarach przybrzeżnych lub kontynuowania swojej podróży jako dorosłe osobniki.

Choć to badanie dostarczyło cennych informacji, konieczne jest dalsze zbadanie dynamiki tych raftów, ich mieszkańców oraz ich potencjału do transportowania i rekrutowania przybrzeżnych ryb na duże odległości. Pełne zrozumienie tych raftów z makroalg pogłębi naszą wiedzę na temat ekosystemów morskich i umożliwi opracowanie skutecznych strategii ochrony dla tych istotnych siedlisk.

Definicje:

– Makroalg: Duże, wielokomórkowe algi widoczne gołym okiem.

– Rafty: W tym kontekście odnoszą się do unoszących się mas lub mat makroalg.

– Pelagiczne: Odnosi się do otwartego oceanu.

– Bentyczne: Odnosi się do dna morskiego lub środowisk przybrzeżnych.

– Fitoplankton: Mikroskopijne rośliny unoszące się w wodzie i stanowiące podstawę morskiego łańcucha pokarmowego.

– Stabilne izotopy: Izotopy, które nie ulegają rozpadowi w czasie i mogą być używane do śledzenia pochodzenia składników odżywczych w ekosystemie.

