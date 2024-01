Przedstawienie kamery Xiaomi 360 Home Security Camera 2K: Wzmożone działania monitorujące na wyciągnięcie ręki

Podsumowanie:

Xiaomi India wprowadziło na rynek swoją najnowszą kamerę monitoringu, Xiaomi 360 Home Security Camera 2K. Ulepszony model oferuje aparat o rozdzielczości 3MP, przysłonę f/1.6 oraz panoramiczny widok 360°, dostarczając użytkownikom zwiększone możliwości monitoringu. Wyposażona w funkcje inteligentnego wykrywania ruchu, dwukierunkowego połączenia głosowego i zaawansowanego widzenia nocnego, ta kamera spełnia wszystkie Twoje potrzeby związane z bezpieczeństwem.

Ulepszone funkcje dla lepszego zabezpieczenia:

Kamera Xiaomi 360 Home Security Camera 2K jest wyposażona w sensor o rozdzielczości 3MP, dzięki czemu rejestruje filmy w rozdzielczości 2K (2304 x 1296 pikseli), co pozwala uchwycić każdy szczegół z dużą jasnością. Jej w pełni ulepszony obiektyw 6P minimalizuje załamanie światła, co prowadzi do otrzymywania ostrzejszych i bardziej szczegółowych obrazów.

Doświadcz pełnego widoku dzięki 360° horizontalnemu i 108° wertykalnemu pokryciu, co umożliwia skuteczne monitorowanie otoczenia. Kamera obsługuje zarówno standardowy jak i odwrócony montaż, z możliwością obrotu ekranu o 180º, co umożliwia elastyczność w instalacji.

Optymalizowane przechowywanie i ulepszone widzenie nocne:

Dzięki kodowaniu wideo H.265, kamera oszczędza do 50% przestrzeni przechowywania w porównaniu do filmów kodowanych w formacie H.264, co zapewnia efektywne wykorzystanie miejsca na dysku. Diodom podczerwieni i możliwości pełnokolorowego widzenia w trudnych warunkach oświetleniowych zapewniają doskonałe widzenie nocne, dostarczając jasniejsze obrazy nawet w ciemności.

Inteligentna i wygodna funkcjonalność:

Kamera Xiaomi 360 Home Security Camera 2K posiada funkcję wykrywania ludzi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, co umożliwia jej dokładne identyfikowanie i ostrzeganie o obecności człowieka. Dzięki temu otrzymujesz precyzyjne powiadomienia, oszczędzając czas i umożliwiając natychmiastowe działanie, gdy jest to konieczne.

Dla większego komfortu, kamera jest kompatybilna z aplikacją Xiaomi Home, dzięki czemu możesz kontrolować i monitorować ją zdalnie za pomocą smartfona. Dzięki dwukierunkowemu połączeniu głosowemu możesz komunikować się z każdą osobą w pobliżu kamery, co zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Dostępność:

Kamera Xiaomi 360 Home Security Camera 2K jest dostępna w cenie 3,299 Rs (rupii indyjskich) w Indiach i można ją już teraz zakupić na stronie mi.com. Opanuj kontrolę nad swoim bezpieczeństwem, inwestując w tę zaawansowaną kamerę monitorującą już dziś.

FAQ:

P: Jaka jest rozdzielczość kamery Xiaomi 360 Home Security Camera 2K?

O: Kamera oferuje filmy w rozdzielczości 2K (2304 x 1296 pikseli) dla lepszej ostrości obrazu.

P: Czy kamera posiada widzenie nocne?

O: Tak, jest wyposażona w diody podczerwieni, zapewniające ulepszone widzenie nocne i jasne obrazy nawet w słabym oświetleniu.

P: Czy mogę zdalnie kontrolować kamerę?

O: Tak, aplikacja Xiaomi Home umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie za pomocą smartfona.

P: Jaka jest cena kamery Xiaomi 360 Home Security Camera 2K?

O: Cena kamery to 3,299 Rs (rupie indyjskie) w Indiach.

Źródło: Xiaomi India (mi.com)