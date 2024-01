PLD Space otrzymuje 40,5 miliona euro na rozwój programu rakietowego Miura

Startup z Hiszpanii, PLD Space, zdobył 40,5 miliona euro finansowania ze środków PERTE w Hiszpanii. Ten publiczny program wsparcia innowacji, głównie finansowany przez fundusze europejskie, ma na celu promowanie nowatorskich projektów. Ten zastrzyk finansowy przyspieszy proces rozwoju ambitnego programu odnawialnej rakiety Miura.

Oprócz przyczynienia się do postępu technologicznego, ta inicjatywa ma również strategiczne znaczenie, ponieważ jest to pierwsza kompletna próba rozwoju rakiet kosmicznych w Hiszpanii.

7 października 2023 roku PLD Space osiągnął ważny kamień milowy, przeprowadzając udane testy odnawialnej rakiety Miura-1. Pomimo niemożliwości odzyskania rakiety po zaplanowanym zejściu do Atlantyku, misja została uznana za triumf ze względu na doskonałe działanie większości systemów. Budując na tym osiągnięciu, PLD Space skupia się teraz na kolejnym etapie swojego projektu – Miura-5. Ta 30-metrowa rakieta będzie miała zdolność do umieszczenia na orbicie satelitów ważących do 500 kg. Przewidziany termin rozpoczęcia komercjalizacji rakiety Miura-5 to 2026 rok. Jednak wymagania programu określają, że jednostka testowa musi być przygotowana nie później niż w 2025 roku.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie lotów rakietowych Miura-5, PLD Space planuje przeprowadzić co najmniej 30 rocznych startów z europejskiego centrum kosmicznego w Kourou, w Gujanie Francuskiej. Jednocześnie startup rozszerza swoje działania w Hiszpanii. Rozszerzenie to obejmuje podwojenie zatrudnienia do 300 pracowników, otwarcie nowej siedziby w Elx na południowo-wschodzie Hiszpanii oraz utworzenie programu testowego silnika rakietowego na lotnisku Teruel w Aragonii.

Warto zauważyć, że niedawno pozyskane środki nie są dotacją, ponieważ PLD Space jest zobowiązane do zwrotu rządowi z części swoich przychodów w ciągu pierwszych dziesięciu lat działalności komercyjnej. Sukces w pozyskaniu tego wsparcia finansowego świadczy o zaufaniu rynku do potencjału PLD Space.

Triumf PLD Space w otrzymaniu publicznego wsparcia stawił firmę przed barcelońską spółką Pangea Aerospace, innym startupem, który ma na celu rozwój własnego nośnika kosmicznego. W miarę jak PLD Space przyspiesza misję podboju nowych przestrzeni w branży kosmicznej, cały świat z niecierpliwością oczekuje innowacyjnych rozwiązań i postępów, jakie zaprezentuje ten pionierski hiszpański startup.

Sekcja FAQ:

1. Kim jest PLD Space?

PLD Space to hiszpański startup skupiający się na rozwoju odnawialnych rakiet do misji kosmicznych.

2. Jakie finansowanie zdobyła PLD Space?

PLD Space zdobyła 40,5 miliona euro finansowania ze środków PERTE w Hiszpanii.

3. Co to jest PERTE?

PERTE to publiczny program wsparcia innowacji w Hiszpanii, głównie finansowany przez fundusze europejskie, który ma na celu promowanie nowatorskich projektów.

4. Jaki jest cel otrzymanego finansowania?

Finansowanie będzie napędzać proces rozwoju ambitnego programu rakiety kosmicznej Miura w PLD Space.

5. Jakie jest znaczenie tej inicjatywy?

Ta inicjatywa jest ważna, ponieważ stanowi pierwszą kompletną próbę rozwoju rakiet kosmicznych w Hiszpanii.

6. Kiedy PLD Space osiągnęło ważny kamień milowy?

PLD Space osiągnęło ważny kamień milowy 7 października 2023 roku, przeprowadzając udane testy odnawialnej rakiety Miura-1.

7. Jaki jest kolejny etap projektu PLD Space?

Następnym etapem projektu PLD Space jest rozwój rakiety Miura-5, zdolnej do umieszczenia na orbicie satelitów ważących do 500 kg.

8. Kiedy jest przewidywany termin komercjalizacji rakiety Miura-5?

Przewidywany termin komercjalizacji rakiety Miura-5 to rok 2026.

9. Ile rocznych startów planuje przeprowadzić PLD Space?

PLD Space planuje przeprowadzenie co najmniej 30 rocznych startów z europejskiego centrum kosmicznego w Kourou, w Gujanie Francuskiej.

10. W jaki sposób PLD Space rozwija swoje działania?

PLD Space rozwija swoje działania poprzez podwojenie zatrudnienia do 300 pracowników, otwarcie nowej siedziby w Elx i utworzenie programu testowego silnika rakietowego na lotnisku Teruel w Aragonii.

Definicje:

– PERTE: Publiczny program wsparcia innowacyjnego w Hiszpanii, głównie finansowany przez fundusze europejskie.

– Rakieta odnawialna: Rakieta, która może być używana do wielu misji zamiast być odrzucaną po jednym użyciu. Zmniejsza koszty i odpady w misjach kosmicznych.

Powiązane linki:

– Oficjalna strona internetowa PLD Space

– Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej