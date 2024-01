Pięć asteroid zapewni spektakl niebiański dla Ziemi

W tym tygodniu Ziemię czeka niebiańskie widowisko, gdy pięć asteroid zbliży się, dając obserwatorom gwiazd niezwykłe show. Chociaż nie ma ryzyka kolizji, te asteroidy z pewnością przyciągną uwagę miłośników kosmosu na całym świecie.

Największa spośród nich to asteroida 2008 OS7, kolosalna skała o szerokości około 890 stóp. Asteroida ta została odkryta przez NASA w 2008 roku i 2 lutego zbliży się do Ziemi na odległość 1,77 miliona mil. Choć może się to wydawać dalekie, w skali kosmicznej jest to stosunkowo blisko.

Oprócz asteroidy 2008 OS7, cztery inne skały kosmiczne również pojawią się w naszym sąsiedztwie. Z różnych rozmiarach od domu do budynku, te asteroidy zapewnią fascynujący widok, gdy przelotnie przelecią obok naszej planety.

W niedzielę asteroida 2024 AU4 o szerokości około 260 stóp bezpiecznie zbliży się do Ziemi na odległość 3,92 miliona mil. Nieco bliżej spotkanie czeka we wtorek z asteroidą 2007 EG, o wielkości samolotu, przechodzącą na odległość 3,8 miliona mil. W miarę jak tydzień będzie postępował, zawita jeszcze dwie asteroidy. W czwartek, asteroida 2024 BY, wielkości domu, przemknie na odległość 1,57 miliona mil, a następnie asteroida 2003 BM4, również o wielkości samolotu, przelotnie przejdzie na odległość 2,06 miliona mil.

Aby umieścić te odległości w perspektywie, średnia odległość między Ziemią a Księżycem wynosi około 239 000 mil, podczas gdy odległość między Ziemią a Słońcem wynosi około 93 miliony mil.

NASA zapewnia nas, że większość obiektów bliskiego Ziemi ma orbity, które utrzymują je z dala od nas. Jednak niektóre większe asteroidy, zwane potencjalnie niebezpiecznymi, wymagają bliższego monitorowania. Obiekty te mają rozmiar większy niż 500 stóp i mogą zbliżyć się do Ziemi na odległość 4,7 milionów mil.

Choć te zbliżenia mogą wzbudzać ciekawość i zachwyt, ważne jest pamiętanie, że NASA dokładnie śledzi te obiekty, dbając o nasze bezpieczeństwo. I chociaż nie ma obecnie zagrożenia, takie wydarzenia dają nam fascynujące możliwości podziwiania cudów naszego wszechświata. Zaznacz więc te daty w swoim kalendarzu i przygotuj się, aby być świadkiem oszałamiającego widowiska niebieskiego.

