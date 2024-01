Pająki i ich sieci: ciche obserwatory natury

Pająkowe sieci od dawna zachwycały swoim delikatnym pięknem, jednak nowe badania z Curtin University sugerują, że mogą skrywać ukrytą tajemnicę. Według studium, pająkowe sieci działają jako naturalne pułapki dla maleńkich fragmentów środowiskowego DNA (eDNA) pochodzącego od szerokiej gamy kręgowców. Ta odkrycie może zmienić sposób, w jaki poznajemy i chronimy dziką przyrodę.

W przełomowym badaniu naukowcy przeanalizowali 49 pająkowych sieci z rezerwatu przyrody w Perth i warszawskiego ogrodu zoologicznego. Ku ich zdumieniu, zdołali zidentyfikować sygnatury genetyczne aż 93 różnych zwierząt, w tym ptaków, rodzime ssaki, surykatki, a nawet słonie. Autor główny Joshua Newton, doktorant na Curtin University, uważa, że pająkowe sieci mogą dostarczyć cennych informacji na temat obecności i różnorodności zwierząt w naszym otoczeniu.

„Te sieci, często pomijane w badaniach nad różnorodnością biologiczną, okazały się rezerwuarami informacji genetycznych” – powiedział Newton. „DNA środowiskowe składa się z drobnych fragmentów pozostawionych przez organizmy, takich jak odłamane komórki skóry, włosy czy płyny ustrojowe. Pająkowe sieci pełnią funkcję pasywnych biofiltrów, łapiących ten materiał genetyczny”.

To, co czyni to odkrycie naprawdę niezwykłym, to minimalna ilość DNA potrzebna do zidentyfikowania zwierzęcia. Nawet z niewielką ilością, naukowcy mogą uzyskać cenne informacje bez zakłócania samych zwierząt. Ta nietraumatyczna i ekonomiczna metoda może być przełomem w dziedzinie badań nad różnorodnością biologiczną i ochroną.

Profesor Morten Allentoft, opiekun badawczy z Curtin University, uważa, że te pionierskie badania mogą otworzyć nowe możliwości badania dzikiej przyrody w trudnych środowiskach. „Początkowo zakładaliśmy, że pająkowe sieci będą łapać unoszące się w powietrzu DNA, ale nasze wyniki przekroczyły nasze oczekiwania” – powiedział profesor Allentoft. „Nawet znaleźliśmy DNA żyraf i nosorożców w pająkowych sieciach w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Ta metoda poszerza zakres monitorowania różnorodności biologicznej opartej na eDNA”.

Oprócz identyfikowania rodzimych zwierząt, badacze wykryli również DNA gatunków inwazyjnych, takich jak lis rudy, myszy domowe i szczury. Sugeruje to, że pająkowe sieci mogą być cennymi narzędziami do monitorowania ekologicznego, pomagając nam lepiej zrozumieć i radzić sobie z wpływem gatunków inwazyjnych na lokalne ekosystemy.

Pająkowe sieci, dawniej postrzegane jedynie jako architektoniczne cuda, mogą teraz stać się nieocenionymi narzędziami do badania i ochrony dzikiej przyrody. Odkrywając tajemnice tych naturalnych pułapek, możemy zdobyć głębsze zrozumienie skomplikowanej sieci życia, która nas otacza.

Aby uzyskać dostęp do pełnego artykułu badawczego pt. „Pająkowe sieci zbierają środowiskowe DNA od kręgowców lądowych”, opublikowanego w czasopiśmie iScience, kliknij tutaj.

Często zadawane pytania:

1. Czego sugerują badania z Curtin University na temat pająkowych sieci?

Badania sugerują, że pająkowe sieci działają jako naturalne pułapki dla maleńkich fragmentów środowiskowego DNA (eDNA) pochodzącego od szerokiej gamy kręgowców.

2. Ile różnych zwierząt zostało zidentyfikowanych w badaniu na podstawie sygnatur genetycznych?

Naukowcy zdołali zidentyfikować sygnatury genetyczne aż 93 różnych zwierząt, w tym ptaków, rodzime ssaki, surykatki i słonie.

3. Jak pająkowe sieci łapią materiał genetyczny?

Pająkowe sieci działają jako pasywne biofiltry, które łapią materiał genetyczny w postaci drobnych fragmentów pozostawionych przez organizmy, takich jak odłamane komórki skóry, włosy czy płyny ustrojowe.

4. Jaka jest znaczenie tego odkrycia?

To odkrycie dostarcza nietraumatycznej i ekonomicznej metody pozwalającej na zdobycie cennych informacji na temat obecności i różnorodności zwierząt bez zakłócania i bezpośredniego obserwowania samych zwierząt. Może ono rewolucjonizować badania nad różnorodnością biologiczną i wysiłki w dziedzinie ochrony.

5. Jakie rodzaje zwierząt wykryto w pająkowych sieciach?

Sieci pająków wykryły zarówno rodzime zwierzęta, jak i gatunki inwazyjne. Przykłady gatunków inwazyjnych to lis rudy, myszy domowe i szczury.

6. Jak można wykorzystać pająkowe sieci do monitorowania ekologicznego?

Pająkowe sieci mogą być wartościowym narzędziem do monitorowania ekologicznego, ponieważ mogą pomóc badaczom lepiej zrozumieć i radzić sobie z wpływem gatunków inwazyjnych na lokalne ekosystemy.

Wyjaśnienie terminologii:

1. Środowiskowe DNA (eDNA) – Fragmenty materiału genetycznego pozostawione przez organizmy, takie jak odłamane komórki skóry, włosy czy płyny ustrojowe, które można znaleźć w środowisku.

2. Monitorowanie różnorodności biologicznej – Proces systematycznego gromadzenia, analizowania i interpretowania danych dotyczących różnorodności organizmów obecnych w danym ekosystemie.

3. Gatunki inwazyjne – Gatunki niemiejscowe, które zostały wprowadzone do ekosystemu, w którym negatywnie wpływają na rodzime gatunki i procesy w ekosystemie.

Sugerowane powiązane linki:

1. Curtin University – Oficjalna strona internetowa Curtin University, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat ich badań i publikacji.

2. Czasopismo iScience – Oficjalna strona internetowa czasopisma, w którym opublikowano pełny artykuł badawczy pt. „Pająkowe sieci zbierają środowiskowe DNA od kręgowców lądowych”.