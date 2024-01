Odkrywanie Tajemnic Ewolucji: Przełom w Kartografowaniu Genomu

Zadanie polegające na stworzeniu genomów referencyjnych dla około 1,8 miliona znanych gatunków eukariontów może wydawać się nie do pokonania, ale projekt Earth BioGenome ma na celu osiągnięcie tego ambitnego celu. Projekt Genomów Kręgowców (VGP) i Europejski Atlas Genomów Referencyjnych (ERGA) połączyły siły, aby opracować rewolucyjne narzędzie, które może odmienić dziedzinę.

Przez wykorzystanie odczytów z wysoką dokładnością (HiFi) firmy PacBio oraz technik mapowania takich jak Hi-C czy mapowanie optyczne, stworzono potok pracy umożliwiający generowanie prawie kompletnych montaży w ekosystemie Galaxy. Ten otwartoźródłowy oprogramowanie umożliwia wykonanie złożonych prac na ogromnych zbiorach danych, znacznie skracając czas sekwencjonowania z miesięcy do dni.

W przełomowym badaniu opublikowanym w Nature Biotechnology, badacze z powodzeniem zmapowali genomy 51 gatunków, w tym kotów, delfinów, kangurów, pingwinów, rekinów i żółwi. Zespół szczególnie zainteresował się zwierzętami, które są wartościowymi modelami dla zrozumienia ewolucji człowieka. To przedsięwzięcie rzuciło nowe światło na skomplikowane związki między ludźmi a innymi gatunkami, pogłębiając naszą wiedzę na temat ewolucji.

Niewątpliwie dostęp do tej bogatej informacji genetycznej będzie mieć głębokie konsekwencje dla zrozumienia zdrowia człowieka. Profesor Michael Schatz z Uniwersytetu Johns Hopkins wskazuje, że badanie genomów zwierząt, zwłaszcza tych używanych w badaniach nad lekami, przynosi bezpośrednie korzyści ludzkości. Ssaki dzielą znaczną część swojego DNA i genów z ludźmi, które odziedziczyliśmy po wspólnym przodku, żyjącym około 200 milionów lat temu. Porównując kompletną sekwencję genomów różnych gatunków, badacze mogą śledzić różnice w sekwencjach DNA, odsłaniając wgląd w konsekwencje tych różnic dla ludzi.

Składanie genomów stanowiło w przeszłości wyzwanie, a niektóre fragmenty genomu pozostawały nieuchwytne. Jednak nowe oprogramowanie opracowane przez zespół, wyposażone w najnowocześniejsze dane sekwencjonujące i algorytmy montażu, skutecznie radzi sobie z tymi przeszkodami, zapewniając bardziej kompletny obraz genomów.

Aby dodatkowo potwierdzić skuteczność ich technologii, badacze zmapowali genom zebery, ptaka śpiewaka, wcześniej sekwencjonowanego w celu badań rozwoju mózgu. Nowa technologia przewyższyła wcześniejsze metody, dokładniej i kompletniej odtwarzając fragmenty genomu.

Demokratyzacja tego oprogramowania otwartego źródła za pośrednictwem platformy Galaxy, opartej na technologii internetowej, udostępniła je bezpłatnie publiczności. Wcześniej tylko kilka uprzywilejowanych grup badawczych miało dostęp do niezbędnych zasobów do montażu genomu. Teraz każdy z dostępem do Internetu może odwiedzić stronę internetową i łatwo uruchomić różnorodne narzędzia naukowe, nawet bez umiejętności programowania.

Współpraca zespołu badawczego z Projektem Genomów Kręgowców ma na celu sekwencjonowanie genomów przynajmniej jednego gatunku z wszystkich 275 rzędów kręgowców. To przedsięwzięcie stanowi znaczący postęp w naszym zrozumieniu ewolucji. Profesor Schatz trafnie opisuje to jako budowanie „maszyny czasu ewolucyjnej”, umożliwiającej nam śledzenie ewolucyjnej podróży kręgowców, ostatecznie odsłaniającej geny i sekwencje unikalne dla ludzi. Poprzez mapowanie genów naszych kuzynów ewolucyjnych, ten przełom niewątpliwie wzbogaci nasze zrozumienie siebie.

Kluczowe pojęcia/żargon:

– Gatunki eukariontów: Organizmy, których komórki zawierają organella otoczone błoną i jądro.

– Genomy referencyjne: Kompletne lub prawie kompletne sekwencje genomu służące jako standard do porównań.

– Odczyty HiFi: Odczyty sekwencjonowania o wysokiej dokładności, dokładnie odzwierciedlające sekwencję DNA.

– Hi-C: Technika używana do mapowania struktury trójwymiarowej genomów.

– Mapowanie optyczne: Technika używana do mapowania fizycznej struktury genomów poprzez analizę wzorców trawienia DNA.

– Montaż genomu: Proces składania krótkich sekwencji DNA w celu odtworzenia kompletnego genomu.

– Maszyna czasu ewolucyjna: Metafora opisująca zdolność do śledzenia i badania ewolucji poprzez sekwencjonowanie i analizę genomu.

