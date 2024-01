Odkryto nowy mikroorganizm wzmacniający odporność koralowców na globalne ocieplenie oceanu

Badacze odkryli przełomowego sojusznika w walce o ochronę koralowców przed niszczycielskim wpływem globalnego ocieplenia oceanu: unikalnego jednokomórkowego mikroorganizmu. To odkrycie stanowi znaczący postęp w zrozumieniu odporności koralowców, zwłaszcza w obliczu coraz częstszych i bardziej szkodliwych zjawisk ociepleniowych, takich jak blaknięcie.

W badaniu przeprowadzonym przez University of Miami Rosenstiel School of Marine, Atmospheric, and Earth Science oraz Institute of Evolutionary Biology w Barcelonie, naukowcy odkryli, że określone protisty w mikrobiomie koralowców mogą służyć jako wskaźniki zdolności koralowca do przetrwania stresu cieplnego spowodowanego wzrostem temperatury wody. Ta wiedza ma kluczowe znaczenie dla koralowców na całym świecie, którzy zmierzają do częstszych i bardziej intensywnych zjawisk ociepleniowych oceanu.

Badanie podkreśla podatność koralowców, którzy pozbawieni są współżyjących z algami zooxanthellae, które są wydalane podczas blaknięcia. Naukowcy ujawnili, że mikroorganizmy niebędące algami mogą wpływać na przeżycie koralowców w okresie stresu cieplnego, co podkreśla wagę zrozumienia czynników mikrobiologicznych dla opracowywania strategii ochrony.

Aby dojść do tych wniosków, zespół badawczy zbierał próbki morskiej wikliny fioletowej, ważnego gatunku koralowca występującego w śródziemnomorskich rafach umiarkowanych. Analizowano mikrobiom koralowca, który poddawano naturalnym warunkom stresu cieplnego. Badanie wykazało istnienie grupy jednokomórkowych protistów o nazwie Syndiniales, które były liczniejsze u koralowców, które przetrwały stres cieplny, oraz innej grupy o nazwie Corallicolids, które występowały obficie u koralowców podatnych na stres cieplny.

To odkrycie otwiera nowe możliwości ukierunkowanych działań na rzecz ochrony i podkreśla potrzebę uwzględnienia całego mikrobiomu, w tym bakterii i protistów, podczas oceny zdrowia koralowców. Zrozumienie złożonej interakcji mikroorganizmów wewnątrz koralowców jest niezbędne do opracowywania strategii wzmacniania ich odporności w obliczu zmian klimatycznych.

O morskich wiklinach i ich mikroorganizmach

Morskie wikliny są fascynującymi organizmami morskimi, znane z charakterystycznych wyglądem struktur przypominających bicz. W odróżnieniu od swoich twardych krewnych, wikiły morskie pozbawione są sztywnego szkieletu z węglanu wapnia, co nadaje im elastyczność i dodaje dynamicznego elementu podwodnym krajobrazom.

Wikiły morskie posiadają centralny, biczowaty szkielet pokryty polipami, które są małymi zwierzętami tworzącymi żyjącą część koralowca. Te polipy posiadają komórki parzydełkowe, które pozwalają im na zdobywanie małych organizmów dla celów odżywczych. Wikiły morskie można znaleźć w różnych środowiskach morskich, od płytkich raf do głębin morskich, co świadczy o ich zdolności do przystosowania się do różnych warunków oceanicznych.

Wikiły morskie pełnią ważną rolę w ekosystemach morskich, służąc jako siedliska dla szerokiej gamy gatunków morskich. Stanowią schronienie i miejsce rozrodu dla ryb, skorupiaków i innych organizmów morskich, oferując ochronę przed drapieżnikami i trudnymi warunkami środowiskowymi.

Te koralowce stoją w obliczu zagrożeń ze strony ludzkich działań, takich jak nadmierny połów ryb, zanieczyszczenie i destrukcyjne praktyki rybackie. Zmiany klimatyczne dodatkowo pogarszają te problemy poprzez zakwaszanie wód morskich i ich ocieplenie. Jednak odkrycie mikroorganizmów, które wzmacniają odporność koralowców, daje nadzieję na ochronę wikli morskich.

Poza ich znaczeniem ekologicznym, wikły morskie przyciągają zainteresowanie naukowe ze względu na swoją unikalną biologię. Badacze badają je, aby poznać procesy wzrostu, rozmnażania i odporności koralowców. Ponadto, wikiły morskie mają potencjał do wykorzystania w odkrywaniu leków, ponieważ wytwarzają różne związki bioaktywne.

Ochrona wikli morskich jest kluczowa dla zachowania piękna i różnorodności naszych oceanów. Chroniąc te wspaniałe stworzenia, możemy zapewnić zdrowie i równowagę ekosystemów morskich kolejnym pokoleniom.

FAQ

Q: Co ujawnia badanie?

Badanie ujawnia, że określone protisty w mikrobiomie koralowców mogą wskazywać zdolność koralowców do przetrwania stresu cieplnego spowodowanego ociepleniem oceanu. To odkrycie podkreśla znaczenie zrozumienia czynników mikrobiologicznych dla odporności koralowców i kierowania wysiłków w zakresie ochrony.

Q: Jak przeprowadzono badanie?

Badanie polegało na zbieraniu próbek z gatunku morskiej wikliny fioletowej. Mikrobiom koralowca był analizowany, a próbki były poddawane naturalnym warunkom stresu cieplnego w celu obserwacji oznak śmiertelności. Naukowcy zidentyfikowali określone grupy protistów związane z przetrwaniem i podatnością koralowców na stres cieplny.

Q: Jakie jest znaczenie wikli morskich?

Wikiły morskie są istotne, ponieważ przyczyniają się do ekosystemów morskich, dostarczając siedlisk innym gatunkom morskim. Odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia i równowagi ekosystemów morskich.

Q: Jakim zagrożeniom są narażone wikiły morskie?

Wikiły morskie narażone są na zagrożenia wynikające z działań takich jak nadmierny połów ryb, zanieczyszczenie i destrukcyjne praktyki rybackie. Zmiany klimatyczne, wraz z zakwaszaniem wód morskich i ociepleniem, stanowią również poważne ryzyko dla ich przetrwania.

Q: Jak możemy chronić wikiły morskie?

Działania na rzecz ochrony obejmują ochronę siedlisk wikił morskich, promowanie zrównoważonych praktyk rybackich i podnoszenie świadomości na temat znaczenia tych delikatnych organizmów morskich. Zrozumienie czynników mikrobiologicznych, które wzmacniają odporność koralowców, może również przyczynić się do ukierunkowanych strategii ochrony.

Źródła:

– University of Miami Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science

– Institute of Evolutionary Biology