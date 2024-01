Odkryto nowy mikrob w głębinowych kominach hydrotermalnych

W rewolucyjnym badaniu naukowcy z Uniwersytetu Hokkaido i Woods Hole Oceanographic Institution odkryli nowy gatunek mikroorganizmów w głębinowych kominach hydrotermalnych. Te kominy, znane jako gorące źródła na dnie oceanu, wspierają bogate społeczności biologiczne pomimo bycia oddalonymi od światła słonecznego.

Naukowcy skupili się na konkretnym miejscu kominowym o nazwie „Crab Spa” na Wschodnim Pacyficznym Grzbiecie i przeprowadzili badania hodowli mikroorganizmów, aby zrozumieć ich różnorodność w tych unikalnych środowiskach. Skutecznie wyizolowali nowy szczep z gatunku Campylobacter i nazwali go Hydrogenimonas cancrithermarum na cześć tego miejsca. Wyniki ich badań zostały opublikowane w International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

Campylobacteria, klasa bakterii znanych ze swoich chemolitotroficznych zdolności, odgrywają istotną rolę ekologiczną w kominach hydrotermalnych, ponieważ przyczyniają się do produkcji pierwotnej. Jednak niektóre gatunki tej grupy bakterii, takie jak Helicobacter i Campylobacter, są również znane jako patogeny dla ludzi i zwierząt.

Odkryty mikrob, Hydrogenimonas cancrithermarum, należy do rodzaju termofilicznego i jest blisko spokrewniony z mezofilicznymi i patogennymi rodzajami z klasy Campylobacteria. Co ciekawe, badania te wykazały, że jest to pierwsza bakteria mezofiliczna i siarkowo-utleniająca w tym rodzaju, rozszerzając nasze zrozumienie cech fizjologicznych i metabolicznych Hydrogenimonas.

Nieoczekiwane odkrycie rzuca światło na ewolucyjny przejście Hydrogenimonas od organizmu termofilicznego do mezofilicznego, a także przemieszczenie się od samotroficznego do heterotroficznego trybu życia. Ten nowo odkryty gatunek może dostarczyć cennych informacji na temat adaptacji mikroorganizmów do ekstremalnych środowisk i ich potencjalnych ważnych ról w procesach ekologicznych.

Dalsze badania i dochodzenia dotyczące nowo odkrytego gatunku Hydrogenimonas prawdopodobnie ujawnią kluczową wiedzę na temat różnorodności i funkcjonowania ekosystemów głębinowych kominów hydrotermalnych, a także ich możliwego wpływu na zdrowie i choroby człowieka.