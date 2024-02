Odkrycie wyjątkowego kształtu korony 350-milionowego skamieniałościennego drzewa

Naukowcy dokonali nadzwyczajnego odkrycia w Nowym Brunszwiku w Kanadzie – 350-milionowego skamieniałościennego drzewa o niezwykle dobrze zachowanym kształcie korony. To odkrycie kwestionuje to, co dotychczas wiedzieliśmy na temat wczesnego życia roślinnego i oferuje cenne spostrzeżenia na temat ewolucji drzew.

Zazwyczaj drzewa w zapisie kopalnym są zachowane tylko jako pnie bez żadnych dowodów na korony lub ogólny kształt. Jednak to niedawne odkrycie stanowi rzadkie wyjątki. Badacze, którzy opublikowali swoje wyniki w czasopiśmie Current Biology, opisują skamieniałe drzewa jako mające trójwymiarowy kształt korony przypominający paproć lub palmę.

To, co czyni to odkrycie jeszcze bardziej niezwykłym, to obfitość liści znalezionych wokół pnia. W przeciwieństwie do współczesnych paprotkowców lub palm, które mają liście skoncentrowane na górze, to starożytne drzewo, znane jako Sanfordiacaulis, miało ponad 250 liści, które sięgały 1,75 metra od pnia. Badacze szacują, że każdy liść mógłby jeszcze dłużej rosnąć przed zakończeniem, co sugeruje gęstą koronę rozciągającą się co najmniej na 5,5 metra wokół nie-drewnianego pnia o średnicy 16 centymetrów.

Ta unikalna forma wzrostu pozwalała drzewu na optymalne wykorzystanie światła słonecznego i ograniczenie konkurencji z innymi roślinami na ziemi, według naukowców. Daje również dowody na to, że mniejsze drzewa rosły pod wyższą koroną lasu w okresie wczesnego karbonu.

Nietypowe skamieniałości zostały odkryte dzięki współpracy badaczy z New Brunswick Museum, Saint John i Uniwersytetu Saint Mary’s w Halifax. To niezwykłe znalezisko podkreśla różnorodność i eksperymentalny charakter życia na Ziemi na przestrzeni dziejów, wyzwala nasze znajome przekonania na temat tego, jak powinno wyglądać drzewo.

Mimo że drzewo Sanfordiacaulis stanowiło nieudany eksperyment ewolucyjny, jego odkrycie ujawnia różnorodność kształtów, form i strategii wzrostu, jakie przyjęły starożytne organizmy. Poprzez badanie tych niezwykłych skamieniałości naukowcy nadal odkrywają tajemnice przeszłości naszej planety i zdobywają głębsze zrozumienie wyjątkowej ewolucji życia na Ziemi.

