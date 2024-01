Odkrycie przełomowe w chemii odsłania zrównoważony projekt katalizatorów

Badacze z Uniwersytetu w Utrechcie dokonali istotnego przełomu w dziedzinie chemii, odkrywając nowy mechanizm konstrukcji katalizatorów cząsteczkowych wykorzystujących nikiel, obfity metal. To przełomowe badanie otwiera drogę do bardziej zrównoważonej i ekonomicznej alternatywy dla tradycyjnego wykorzystania szlachetnych i rzadkich metali w katalizatorach.

Rewolucjonizujący projekt katalizatorów

Badania, którymi kieruje Marc-Etienne Moret, laureat dotacji ERC Starting Grant w 2017 roku, mają potencjał wywołania nowej ery badań skoncentrowanych na rozwoju zrównoważonych katalizatorów. W propozycji badawczej Moreta celem było stworzenie nowej rodziny katalizatorów opartych na metali nie-szlachetnych, a to odkrycie, opublikowane w Nature Chemistry, stanowi znaczący krok w realizacji tego celu.

Katalizator na bazie nanocząsteczek karbidu niklu

Współpracując z Uniwersytetem Osaka, zespół stworzył nowatorski katalizator na bazie nanocząsteczek karbidu niklu, specjalnie zaprojektowany do selektywnej redukcji azotanów do amin pierwszorzędowych. Katalizator ten wykazuje czterokrotnie większą aktywność niż zwykłe nanocząsteczki niklu, co sprawia, że jest zarówno wielokrotnego użytku, jak i wysoce wydajny w produkcji pożądanych reakcji. Ten postęp ma potencjał zmniejszenia zależności od kosztownych metali oraz usprawnienia procesów syntezy chemicznej, co korzystnie wpływa na produkcję farmaceutyczną i codzienne produkty.

Alginate Hydrogel do produkcji wodoru

Badania wprowadziły również organiczny hydrożel alginianowy, stosowany jako foto-katalizator w postaci kulek, oferujący potencjał do ciągłej i ekologicznej produkcji wodoru. Użycie sodu alginianu, materiału spożywczego zatwierdzonego przez władze regulacyjne, zapewnia bezpieczne i zrównoważone otoczanie foto-katalizatora. Ta innowacja ma głębokie implikacje dla generowania wodoru, kluczowego zasobu do zasilania przenośnych ogniw paliwowych w odległych rejonach.

Katalizator do produkcji etylenu

Dodatkowo, badacze opracowali nowy katalizator do tlenkowego sprzęgania metanu (OCM), co stanowi alternatywną metodę produkcji etylenu, kluczowego związku chemicznego. Proces OCM osiąga jednorazowy wydajność powyżej 30 procent, przewyższając tradycyjną metodę klejenia parą wodną. Wykorzystując źródła metanu, takie jak gaz ziemny, biogaz i elektrochemiczną redukcję dwutlenku węgla, katalizator ten oferuje bardziej wydajną i ekonomiczną drogę do produkcji etylenu, jednocześnie zmniejszając szkodliwe emisje i ślad węglowy przemysłu.

To odkrycie mechanizmu katalizatora opartego na niklu nie tylko ujawnia rzadkie odkrycie w dziedzinie katalizy, ale też obiecuje bardziej zrównoważoną przyszłość w świecie chemii.

